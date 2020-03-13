美国会大厦、白宫、五角大楼宣布关闭停止接待参观者

由于担心新型冠状病毒疫情爆发，国会大厦、白宫和五角大楼周四宣布关闭，停止公众参观游览活动。

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国会方面，众议院议长佩洛西在周三下午的会议上将暂停参观的决定告知了议员。知情人士说，关闭国会大厦的决定是由国会领导人、国会大厦安全官员和医务人员共同做出的。关闭后的国会大厦将仅限于公务活动。目前，立法时间表没有任何改变。

据《国会山报》报道，民主党参议员坎特韦尔（Maria Cantwell）的华盛顿特区议员办公室的一位员工新冠病毒检测结果呈阳性，这是美国国会出现的首例确诊病例，使得国会议员们处于较高的风险中，并引发国会山日益严重的焦虑情绪。

而白宫方面周四公告：“出于谨慎考虑，所有白宫之旅都被暂时中止，立即生效。我们非常感谢您的谅解。”

五角大楼新闻秘书法拉（Alyssa Farah）在推特上表示，从周四上午开始，所有参观行程将被取消，直至另行通知。

美国首都华盛顿市长鲍泽(Muriel Bowser)11日下午宣布该市进入紧急状态，此前该市已有6例新冠病毒感染者确诊。

据报道，美国新型冠状病毒传播加速，平均每日新增超过100起案例，尤以华

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