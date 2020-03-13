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美国在伊拉克采取报复性空袭导致六人死亡

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为预防不测，美军目前还在向伊拉克增兵。
为预防不测，美军目前还在向伊拉克增兵。 REUTERS/Bryan Woolston/File Photo
作者： 流芳

美国在伊拉克发起的报复性空袭行动周五造成六人死亡，其中五人为伊拉克士兵，另有一名平民。美军的空袭导致伊拉克的紧张局势进一步升级。伊拉克外交部揭露美国的“侵略行径”并召见了美国和英国驻伊大使。

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据法新社报道，美国驻伊设施近来日益成为受到攻击的目标。周五凌晨一时左右，美军轰炸了巴格达南部的巴比伦省。轰炸的目标则是伊拉克真主党旅的五个弹药库。美国视伊拉克真主党旅为最激进的亲伊朗派系之一。美国国防部表示：空袭的目的是降低该组织攻击以美国为首的国际反圣战联盟力量的战斗力。

周三晚间，伊拉克首都巴格达附近的一个基地遭遇18枚导弹袭击，导致两名美国士兵及一名英国士兵丧生。像最近5个月来美国驻伊设施遭遇的另外21次袭击一样，没有任何组织或个人声称为本次袭击行动的肇事方。但华盛顿认为，是伊拉克真主党旅发动了袭击。周四，伊拉克真主党旅曾对美军基地遭遇袭击表示祝贺，同时赞许“袭击方选择了良好的时机”。

美国在24小时之后做出了回应：美国军机对伊拉克南部地区的多个省份进行了轰炸。据伊拉克军方公报披露，美军的打击行动在巴比伦省导致三名军人、两名警察及一名在机场工作的平民死亡。另有11名军人和一名平民受伤，部分受伤军人为亲伊朗的伊拉克什叶派沙比部队成员。伊拉克军方还揭露了美国“威胁安全升级”的空袭行动。

今年1月初，美国动用无人机发动空袭，暗杀了伊朗圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼和人民动员组织副领导人阿布·迈赫迪·穆罕迪斯，遭牵连伤亡的还有巴格达机场附近的一些随行人员，美国与伊朗的紧张局势因此升级，伊朗称将袭击美军在伊拉克的基地以示回应。

 

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