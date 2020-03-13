美国在伊拉克采取报复性空袭导致六人死亡

为预防不测，美军目前还在向伊拉克增兵。

美国在伊拉克发起的报复性空袭行动周五造成六人死亡，其中五人为伊拉克士兵，另有一名平民。美军的空袭导致伊拉克的紧张局势进一步升级。伊拉克外交部揭露美国的“侵略行径”并召见了美国和英国驻伊大使。

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据法新社报道，美国驻伊设施近来日益成为受到攻击的目标。周五凌晨一时左右，美军轰炸了巴格达南部的巴比伦省。轰炸的目标则是伊拉克真主党旅的五个弹药库。美国视伊拉克真主党旅为最激进的亲伊朗派系之一。美国国防部表示：空袭的目的是“降低该组织攻击以美国为首的国际反圣战联盟力量”的战斗力。

周三晚间，伊拉克首都巴格达附近的一个基地遭遇18枚导弹袭击，导致两名美国士兵及一名英国士兵丧生。像最近5个月来美国驻伊设施遭遇的另外21次袭击一样，没有任何组织或个人声称为本次袭击行动的肇事方。但华盛顿认为，是伊拉克真主党旅发动了袭击。周四，伊拉克真主党旅曾对美军基地遭遇袭击表示祝贺，同时赞许“袭击方选择了‘良好’的时机”。

美国在24小时之后做出了回应：美国军机对伊拉克南部地区的多个省份进行了轰炸。据伊拉克军方公报披露，美军的打击行动在巴比伦省导致三名军人、两名警察及一名在机场工作的平民死亡。另有11名军人和一名平民受伤，部分受伤军人为亲伊朗的伊拉克什叶派沙比部队成员。伊拉克军方还揭露了美国“威胁安全升级”的空袭行动。

今年1月初，美国动用无人机发动空袭，暗杀了伊朗圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼和人民动员组织副领导人阿布·迈赫迪·穆罕迪斯，遭牵连伤亡的还有巴格达机场附近的一些随行人员，美国与伊朗的紧张局势因此升级，伊朗称将袭击美军在伊拉克的基地以示回应。

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