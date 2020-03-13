美国安会顾问以正视听：病毒源于湖北武汉

中国网络近日来突然广泛流传阴谋论，不但撇清这次在全球造成大流行的武汉新冠状肺炎病毒的源头责任，而且还有不少帖文指控美国才是病毒源头，为此，根据纽约时报报道，美国以国务卿庞佩奥为首的主要官员不理中方的不满和反对，继续以“武汉病毒”称呼世卫组织早前官方定名的COVID-19，是因为“用这种措辞来反驳中国共产党散布的不实信息”。而美国的官员们似乎正在加强这方面的反宣传战，最新加入病毒正名以及病毒源头之争的官员，就是美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）。

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根据路透社和中央社报道，奥布莱恩前日出席一次会议时，批评若非中国隐瞒且不让美国专家介入，疫情可能不会如此失控，让全球多花费两个月时间了解病毒和抗疫。

奥布莱恩在华盛顿智库传统基金会上称，武汉肺炎病毒并非起源于美国，而是中国湖北武汉，且已发生一段时间，“不幸地，疫情在武汉爆发初期无采取最佳应对做法，而是隐瞒”。他指中国民间指有医生被噤声或隔离，令病毒消息无法发放，否则全球可提早两个月应对，其间能对病毒有所了解；若从中国得到必要的合作、世衞团队与美方专家建议团队能到现场实地勘查，应能大幅减少中国与全球的病例。他指美国总统特朗普意识到事态严重性时，即时暂停往返中国航班，为美国争取到六至八周做防疫准备。

中国外交部发言人耿爽回应称，美方个别官员诋毁中国政府和人民的抗疫努力，做法既不道德，也不负责任，而且对美国的疫情防控丝毫没有帮助，故敦促美方尊重客观事实和尊重国际公论，“与其把时间花在攻击抹黑怨天尤人上，不如把时间花在防控疫情、加强合作上”。

不少学者指出，中国任由病毒源头始于美国之说在大陆网上传播，足可证明这是官方默许的。在美国的网媒“中国数字时代”总编辑萧强告诉纽约时报，大陆的政治宣传机器现在进行的反击，反映“他们正在努力弥补新冠病毒在国外造成的外交损害，以及在国内给习近平带来的损害”。

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