美媒指中国防疫战锁定新威胁：外国人

随着中国对国内新冠疫情防控形势越来越乐观，中国恢复元气正面临一个潜在威胁：全球其他地区。而中国也将防疫战的新威胁锁定在外国人以及从外国回来的华人。

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据华尔街日报今天报道说，中国防疫战锁定新威胁：外国人。近几日，随着国内新增确诊病例放缓，中国疫情防控的重点已转向在中国的外国人

近几天，随着中国国内新增确诊病例放缓，疫情防控措施的重点已转向在中国的外国人。警察和地方政府工作人员专门上门拜访，了解外国侨民近期是否去过其他有可能令他们感染病毒的国家。眼下中国试图将新冠病毒重新认定为全球性问题并宣扬本国对疫情的应对方式。中国政府严厉但看起来有效的封城措施帮助减少了人与人的接触，并放缓了由新冠病毒引起的 2019 冠状病毒病 (Covid-19) 的扩散。

据该报道称，与此同时，世界卫生组织 (简称 WHO) 周三宣布新冠疫情为全球大流行。亚洲其他地区、美国和欧洲的确诊病例不断上升，全球超过 4,500 人死亡，大部分死亡病例发生在中国。周二意大利封锁全国，根据约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 的数据，周三该国的死亡病例突破 800 人，确诊患者数超过了 1.2 万人。

据中国国家卫生健康委员会表示，截至周三，中国的输入病例数已连续六天超过了湖北以外的国内新增病例数。一周内，周三输入病例总数从 20 例增至 85 例。北京有关部门周三表示，一例输入性病例来自美国。

日本东北大学医学院 (Tohoku University School of Medicine) 病毒学教授 Hitoshi Oshitani 表示：「这些输入病例的数量可能会增加。」他还称：「这可能会在中国引发疫情再次大规模爆发。」

该报道说，强调限制国际接触让人更加感觉，中国已经及时有效地控制住了疫情 (这也是官方宣传的说法)，即便政府在采取果断行动前，曾在疫情出现的前几周对疫情轻描淡写。

中国曾谴责一些国家，尤其是美国升级对中国的旅行警告并包机从中国撤侨的行为。随着疫情在中国境外传播速度超过境内，中国政府自己也撤回海外侨民，其中从伊朗撤回 200 名中国公民。伊朗已有逾 8000 人感染。

消息说，周一，北京市政府要求外国人尤其要尽量减少不必要的出行，出门要戴口罩，称随着全球疫情恶化，控制输入型病例的压力越来越大。一周前他们曾表示，所有自韩国、意大利、伊朗和日本这些最近疫情严重的国家抵京旅客必须隔离 14 天。周三，北京官员下令任何入境人士——即使来自非疫情严重国家——都必须居家隔离 14 天，立即生效。短期入境人员需入住指定宾馆进行核酸检测，在未出检测结果前不得离开宾馆。

该报道称，在中国生活的外国人有时会被区别对待。在北京故宫附近的一个社区，当地政府工作人员上周给住在附近平房的两名美国人发了一条信息，翻译成英文并通过手机向他们展示：不要和外国朋友过多接触，以避免传播这种疾病。这些工作人员没有这样对待其中国邻居。

在南方城市深圳，保安人员周一允许看似中国人的人进入华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co.) 的一家维修店，但拦住了 Vladimir Yordanov，称未经主管许可，外国人不得进入。该主管 30 分钟后赶到，Yordanov 说自己近两个月都没有离开中国，这才被允许进入。据Yordanov 是华为的一名保加利亚员工，他说，两分钟后他就发现这家店没有自己需要的笔记本电脑充电器。Yordanov 说：「让我不高兴的不是保安人员，而是店内没有充电器。」

华尔街日报说，中国政府还驳斥了新冠病毒起源于中国的说法。科学家已表示，新冠病毒可能起源于野生动物，源头宿主或许是蝙蝠，然后可能是通过中国武汉海鲜市场传给人类。但中国流行病学家钟南山上个月称，考虑到疫情在各国爆发，新冠病毒有可能来自其他国家。外交部发言人赵立坚重申了这些言论，并指责了将新冠病毒称作「中国病毒」的做法。

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