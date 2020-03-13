耿爽提醒赵力坚? 中国官方或双簧或改口?

周四（3月12日）晚，中国外交部发言人赵立坚在社交平台Twitter转发了一段有关新冠肺炎的短片，并评论道到“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？⋯⋯可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”中国外交部另一个发言人耿爽于周四同日日表示，“当前，新冠肺炎疫情已经成为全球性流行病。面对疫情，国际社会应该同心协力，而不应该相互攻击指责，这完全不具建设性。”香港01今天报道说，以耿爽的话来提醒赵立坚。

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据香港01今天报道说，新冠肺炎，以耿爽的话来提醒赵立坚。

周四（3月12日）晚，中国外交部发言人赵立坚在社交平台Twitter转发了一段有关新冠肺炎的短片，并评论道到“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？⋯⋯可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”这一段话直指新冠肺炎起源于美国，引来热议。

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒病（COVID-19）蔓延全球，病毒爆发源头众说纷纭，外界普遍认为是武汉的海鲜市场。然而在中国却有不少人相信新型肺炎其实起源于美国。早前内地社交网络平台微信及微博上皆有不少文章论述，新型肺炎是由美军在参加10月份于武汉举行的世界军运会上传入。赵立坚似乎也认同这“美军起源说”，除了周四晚引起争议的发帖，赵立坚的Twitter帐号上不少其他贴子也宣称病毒起源美国，比如周五（13日）他又转载了一篇论证病毒起源于美国的文章《 COVID-19:Further Evidence that the virus originated in the US》，呼吁大家阅读广传（Please read and retweet it ）。

据该报道称，耿爽指不应相互攻击。

该报道指如今零号病人未有线索，扑朔迷离。在事情真相尚未明朗时，医学门外汉一再纠缠病毒起源于何处，又是否合适？若然将肺炎归咎于中国之祸，可能最终是一场冤枉，那么仓促认定“美军起源说”，不会犯相同的问题吗？尤其是代表一国政府之外交官，发言应该严谨，“欠”、“被抓了现行”等强硬用词，只怕有欠一国外交发言人的水平与风度。

相比起上任不足一个月的赵立坚，外交部另一发言人耿爽的话或许堪作提醒。其于周四同日日表示，“当前，新冠肺炎疫情已经成为全球性流行病。面对疫情，国际社会应该同心协力，而不应该相互攻击指责，这完全不具建设性。”此刻，无论疫情起源于何处，已经变成了全人类的问题，其在全球115个国家扩散，至周五（13日）已累计逾12万宗确诊，被世界卫生组织（WHO）定性为“全球大流行”。不管是中国又或是美国，都不应只顾著以病毒起源作为攻击对方的武器。当此之际，最重要的乃是国际间的互助与合作。

香港01指，Twitter是以欧美用户为主的社交平台，中国外交部发言人近来活跃于此，无疑希望增加与欧美国家的交流，让世界更好认识中国。要做到这一点，外交官可谓责任重大。若然发言有失严谨与风度，或有失大国的气量和稳重，必然无助于对外正面塑造中国形象。此时此刻，更重要的不是互相指摘。无论国籍与肤色，所有的成见和冲突都不应高于齐心合作，唯有同舟共济，才能共克时艰。

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