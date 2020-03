耿爽提醒赵力坚? 中国官方或双簧或改口?

周四(3月12日)晚,中国外交部发言人赵立坚在社交平台Twitter转发了一段有关新冠肺炎的短片,并评论道到“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的?⋯⋯可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明!要公开数据!美国欠我们一个解释!”中国外交部另一个发言人耿爽于周四同日日表示,“当前,新冠肺炎疫情已经成为全球性流行病。面对疫情,国际社会应该同心协力,而不应该相互攻击指责,这完全不具建设性。”香港01今天报道说,以耿爽的话来提醒赵立坚。

周四(3月12日)晚,中国外交部发言人赵立坚在社交平台Twitter转发了一段有关新冠肺炎的短片,并评论道到“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的?⋯⋯可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明!要公开数据!美国欠我们一个解释!”这一段话直指新冠肺炎起源于美国,引来热议。

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒病(COVID-19)蔓延全球,病毒爆发源头众说纷纭,外界普遍认为是武汉的海鲜市场。然而在中国却有不少人相信新型肺炎其实起源于美国。早前内地社交网络平台微信及微博上皆有不少文章论述,新型肺炎是由美军在参加10月份于武汉举行的世界军运会上传入。赵立坚似乎也认同这“美军起源说”,除了周四晚引起争议的发帖,赵立坚的Twitter帐号上不少其他贴子也宣称病毒起源美国,比如周五(13日)他又转载了一篇论证病毒起源于美国的文章《 COVID-19:Further Evidence that the virus originated in the US》,呼吁大家阅读广传(Please read and retweet it )。

据该报道称,耿爽指不应相互攻击。

该报道指如今零号病人未有线索,扑朔迷离。在事情真相尚未明朗时,医学门外汉一再纠缠病毒起源于何处,又是否合适?若然将肺炎归咎于中国之祸,可能最终是一场冤枉,那么仓促认定“美军起源说”,不会犯相同的问题吗?尤其是代表一国政府之外交官,发言应该严谨,“欠”、“被抓了现行”等强硬用词,只怕有欠一国外交发言人的水平与风度。

相比起上任不足一个月的赵立坚,外交部另一发言人耿爽的话或许堪作提醒。其于周四同日日表示,“当前,新冠肺炎疫情已经成为全球性流行病。面对疫情,国际社会应该同心协力,而不应该相互攻击指责,这完全不具建设性。”此刻,无论疫情起源于何处,已经变成了全人类的问题,其在全球115个国家扩散,至周五(13日)已累计逾12万宗确诊,被世界卫生组织(WHO)定性为“全球大流行”。不管是中国又或是美国,都不应只顾著以病毒起源作为攻击对方的武器。当此之际,最重要的乃是国际间的互助与合作。

香港01指,Twitter是以欧美用户为主的社交平台,中国外交部发言人近来活跃于此,无疑希望增加与欧美国家的交流,让世界更好认识中国。要做到这一点,外交官可谓责任重大。若然发言有失严谨与风度,或有失大国的气量和稳重,必然无助于对外正面塑造中国形象。此时此刻,更重要的不是互相指摘。无论国籍与肤色,所有的成见和冲突都不应高于齐心合作,唯有同舟共济,才能共克时艰。

