钟南山与美国合作研治新冠肺炎 中文网络忽多传钟逆习意遭解职

在广州医科大学附属第一医院，中国工程院院士钟南山12日与医院重症监护(ICU)团队与美国哈佛大学医学院及美国重症监护方面的专家进行多方视频连线，讨论新冠肺炎重症救治并达成合作。另外，钟南山12日下午在广东省人民政府新闻办公室举行记者会上表示，各国若采积极措施，疫情6月可结束，但两个月研发出特效药是“不可能的”。与此同时中国大陆网传，新冠肺炎国家专家组组长在上月已经悄然换马，原组长锺南山遭免职，但仍然为专家组成员。消息还引述有分析指，钟南山被“罢官”，是跟他未能配合中共总书记习近平“中药抗疫”的批示；也跟一众中医界专家上书“最高领导人”要求“中西合璧抗疫”有关。

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据世界日报今天报道说，合作抗疫，钟南山视频连线美国ICU团队。

消息称中国央视新闻客户端报导，钟南山团队与美方视频连线，与会专家包括哈佛大学医学院院长George Q. Daley，哈佛大学医学院副院长David E. Golan，哈佛大学医学院免疫系主任Arlene Sharpe，麻省总医院—麻省理工—哈佛雷根研究所主任Bruce Walker，广州医科大学附属第一医院党委书记、主任医师黎毅敏，广州呼吸健康研究院院长何建行教授，以及正在湖北武汉金银潭医院支援的广州医科大学第一附属医院重症医学科副主任医师桑岭等。

据该报导，会议中，钟南山团队介绍了新冠病毒感染危重患者的临床特点和治疗难点，并分享了快速检测新冠病毒和防控社区聚集性病例的经验，双方讨论就新冠肺炎临床研究开展合作。

此前，钟南山团队与哈佛大学医学院合作成立新型冠状病毒肺炎科研攻坚小组，此次双方就临床重症治疗方面的研究进行深入合作，有望对全球疫情防治产生积极影响。

消息说，在药物研发上，钟南山再次指出，“两个月内研发出特效药是不可能的”，但总有办法制止疫情的发展和恶化；一是加强管控，二是提高国外百姓和医务人员的交流。

有评论指，报告钟南山新消息或与澄清网传钟南山遭解职有关。多家媒体均热传钟南山可能被解职消息。并有消息指引述自由亚洲报道。但在自由亚洲没有搜寻到相关报道。

据阿波罗网等媒体消息称，大陆网传，新冠肺炎国家专家组组长在上月已经悄然换马，原组长钟南山遭免职，但仍然为专家组成员。有分析指出，钟南山被“罢官”，是跟他未能配合中共总书记习近平“中药抗疫”的批示；也跟一众中医界专家上书“最高领导人”要求“中西合璧抗疫”有关

消息称钟南山疑因排斥中医“逆龙意”遭免职。

国家专家组组长一职现由国家卫健委体制改革司司长梁万年担任，改组后的专家组成员共59名，多名有中医背景的专家成为新班底的骨干，包括中国中医科学院院长黄璐琦院士、中医药领域的张伯礼院士、北京中医院院长刘清泉、中国中医科学院广安门医院李光熙，以及多位军方专家。

该报道说，周三（11日）晚上在中国社交平台上，网民疯传一篇题目为《新冠病毒专家组组长钟南山悄然被免内幕回放！》的文章，但文章不久即遭删除。文章指：钟南山“犯了方向性错误”，湖北依然大量使用钟南山发明“在非典时被证明是错误的抗生素、激素治疗新冠病毒”，钟南山“把中医排斥在外，这是没有吸取非典的经验和教训，犯了北京当年犯过的同样错误”。

文章又称，有中医专家呼吁“让中西医结合疗法进入主战场”。这包括1月23日，中国工程院院士中医张伯礼表示：“防治新型冠状病毒肺炎，中医药应发挥更大作用！”1月23日凌晨，非典时上书国务院的中医学教授应光荣，再次给“最高领导人”上书。

该报道说，中国爆发“新冠肺炎”疫情以来，国家主席习近平多次公开强调中医抗疫的功效。其后，社会上涌现大量逢迎该宗旨的言论。

中国官方媒体目前没有消息报告钟南山遭变相免职的消息。

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