中兴遭指贿赂外国官员 美国启调查

美国司法部正在调查中兴通讯可能向外国官员行贿一事，在美中关系日益紧张之际，这家中国电信巨头可能会受到新一轮的刑事处罚。华尔街日报引述知情者透露，新调查的重点是涉嫌贿赂外国官员，以获取国际订单的优势。在此之前，中兴被指在肯尼亚，津巴布韦等多个国家存在贿赂行为。

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据华尔街日报今天报道说，美国调查中兴通讯涉嫌贿赂外国官员一事。

该报道引据知情人士透露，美国司法部正在调查中兴通讯可能向外国官员行贿一事，中国中兴通讯股份有限公司可能向外国官员行贿，在美中关系日益紧张之际，这家中国电信巨头由此可能会受到新一轮的刑事处罚。

在调查进行之前，中兴通讯被发现违反了2017年达成的一项和解协议，根据该协议，该公司承认逃避美国对伊朗的制裁。一名美国法官曾于2018年命令中兴通讯再接受两年由法院指定的监督员的审查，此前该公司被发现未能采取2017年协议中规定的纠正措施。

这项腐败调查涉及可能违反美国《反海外腐败法》。消息人士指出，中兴通讯正在遭到美国司法部的调查，新调查的重点是涉嫌贿赂外国官员，以获取国际订单的优势。在此之前，中兴被指在肯尼亚，津巴布韦等多个国家存在贿赂行为。

美媒NBC报道引用两名知情者的话说，目前中兴正在接受美联邦的相关调查，具体情节涉及贿赂外国官员，但更多的细节未有公开。

据报道指出，综合近年来的相关文件与消息，至少一项或多项的资料显示中兴通讯对包括阿尔及利亚，利比里亚，肯尼亚和津巴布韦在内的十几个国家存在贿赂行为。

美国德州人身伤害律师詹姆斯·斯坦顿（James M. Stanton）被德州地方法院任命为入驻中兴的监督员，该名律师向法院提交定期报告，阐述中兴是否有违规行为，但本人并不公开露面。斯坦顿对中兴的监督将持续至2022年。

有报道称，就外国贿赂相关的问题，中兴发言人在一份声明中回应说：“中兴完全致力于履行法律和合规义务。公司领导团队的首要任务是使中兴通讯成为全球市场上值得信赖和可信赖的业务合作伙伴，对此公司感到自豪......除此之外，中兴通讯不宜发表评论。” 而美国纽约南区美国检察官办公室发言人拒绝发表评论。

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