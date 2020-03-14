中国外交部发言人悍控美国带肺病炎毒去武汉 美国正式抗议

中国外交部发言人在推特官方帐户公开指责美国士兵可能携带新冠肺炎病毒前往武汉参加去年10月份世界军人运动会，虽然在中国国内引发对美国新敌意，但引发美国愤怒。中国外交部发言人新近开设多个账户对外发声，不过推特以及脸书，在中国被禁止。美国国务院周五召见中国驻美国大使，对中国外交部发言人有关美国军方可能把新冠病毒带到武汉的言论提出抗议。

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据路透社消息说，美国召见中国驻美大使就外交部有关新冠病毒言论表示抗议。

美国国务院周五召见中国驻美国大使，对中国外交部发言人有关美国军方可能把新冠病毒带到武汉的言论提出抗议。路透社引述一位不愿透露姓名的美国国务院官员表示:“他是因中国外交部发言人就新冠病毒发表的言论而被召见的。”

中国外交部发言人耿爽周五在例行新闻发布会上被问道有关言论时称，中方注意到最近一段时间有一些关于新冠病毒源头的讨论，个别美国政府高官和国会议员借此发表种种不负责任和不实言论，抹黑攻击中国，对此中方坚决反对。

据耿爽表示，国际社会对病毒源头问题有不同看法。中方始终认为，这是一个科学问题，需要听取科学、专业的意见。

此前，中国外交部发言人赵立坚曾发推文称，新型冠状病毒肺炎疫情可能是由美军带到武汉。他同时表示，美国“欠我们一个解释”。

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