中国政协悄悄开会闭幕 未见口罩照片未提习近平与会否

中国全国政协第12届全国委员会第5次会议13日上午10时闭幕，并按照惯例发表政治决议，坚持“一个中国”原则，维护“九二共识”共同政治基础政协主席俞正声在3日开幕时的工作报告中提到，大陆坚决反对任何形式的“台独”分裂行径，并加强与台湾基层青年交流，让两岸关系和平发展良好。会议表决通过香港前特首梁振英任副主席。

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据东森新闻报道说，中国全国政协闭幕。

中国全国政协十二届五次会议在13日举行闭幕大会，主席俞正声表示，会议期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平深入界别小组听取意见，共同谋划各项有效措施，充分展示社会主义协商民主的生机活力。同时，会议上表决通过赞成香港特首梁振英出任政协副主席。

闭幕会议上，中国全体2101名政协委员表决人事事项中，梁振英获得2066票赞成，13票反对，16票弃权，另有6人未有表决。在俞正声宣布：“选举有效，梁振英委员当选政协十二届全国委员会副主席”后，梁振英便前往主席台前排就座。

此外针对此次全国政协会议，俞正声强调，会议取得圆满成功，是一次发扬民主、共商国事的大会，是一次凝聚共识、增进团结的大会，是一次意气风发、奋发有为的大会。他说，广大政协委员对以习近平为核心的中共中央衷心拥护支持，对中共十八大以来党和国家事业发展卓著成就倍感振奋鼓舞，对中国特色社会主义伟大事业光明前景充满必胜信心。

俞正声表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央团结带领全国各族人民，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局。今年，中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事。要坚持中国共产党的领导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，更加坚定地贯彻落实中共中央的各项决策部署。

该报道说，中国全国政协第12届全国委员会第5次会议13日上午10时闭幕，并按照惯例发表政治决议，坚持“一个中国”原则，维护“九二共识”共同政治基础。

消息未提及中国目前仍然没有结束的新冠肺炎疫情。

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