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中国政协悄悄开会闭幕 未见口罩照片未提习近平与会否

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3月10日，北京一座商业中心大屏幕播放央视报道习近平视察武汉参观火神山医院的情景。
3月10日，北京一座商业中心大屏幕播放央视报道习近平视察武汉参观火神山医院的情景。 REUTERS - THOMAS PETER
作者： 小山

中国全国政协第12届全国委员会第5次会议13日上午10时闭幕，并按照惯例发表政治决议，坚持“一个中国”原则，维护“九二共识”共同政治基础政协主席俞正声在3日开幕时的工作报告中提到，大陆坚决反对任何形式的“台独”分裂行径，并加强与台湾基层青年交流，让两岸关系和平发展良好。会议表决通过香港前特首梁振英任副主席。

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据东森新闻报道说，中国全国政协闭幕。　

中国全国政协十二届五次会议在13日举行闭幕大会，主席俞正声表示，会议期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平深入界别小组听取意见，共同谋划各项有效措施，充分展示社会主义协商民主的生机活力。同时，会议上表决通过赞成香港特首梁振英出任政协副主席。

闭幕会议上，中国全体2101名政协委员表决人事事项中，梁振英获得2066票赞成，13票反对，16票弃权，另有6人未有表决。在俞正声宣布：“选举有效，梁振英委员当选政协十二届全国委员会副主席”后，梁振英便前往主席台前排就座。

此外针对此次全国政协会议，俞正声强调，会议取得圆满成功，是一次发扬民主、共商国事的大会，是一次凝聚共识、增进团结的大会，是一次意气风发、奋发有为的大会。他说，广大政协委员对以习近平为核心的中共中央衷心拥护支持，对中共十八大以来党和国家事业发展卓著成就倍感振奋鼓舞，对中国特色社会主义伟大事业光明前景充满必胜信心。

俞正声表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央团结带领全国各族人民，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局。今年，中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事。要坚持中国共产党的领导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，更加坚定地贯彻落实中共中央的各项决策部署。

该报道说，中国全国政协第12届全国委员会第5次会议13日上午10时闭幕，并按照惯例发表政治决议，坚持“一个中国”原则，维护“九二共识”共同政治基础。

消息未提及中国目前仍然没有结束的新冠肺炎疫情。

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