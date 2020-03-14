中国新冠肺炎疫情再向好 境外输入成主要威胁 上海确诊例微妙提巴黎与桃园

据中国国家卫生健康委员会官网今早通报疫情最新统计，3月13日，新冠肺炎新增确诊病例11例，其中7例为境外输入，首度跃居最大来源；另外4例来自湖北省武汉市，中国其余省市区昨天皆无本土新增确诊。据官方表示，经过艰苦努力，中国疫情形势向好态势进一步巩固拓展，透过对全国高、中、低等风险县域监测，绝大多数县是低风险的县。

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据中央社今天报道说，中国国家卫生健康委员会官网今早通报，3月13日，新冠肺炎新增确诊病例11例，其中7例为境外输入，首度跃居最大来源；另外4例来自湖北省武汉市，大陆其余省市区昨天皆无本土新增确诊。通报称，中国大陆2019冠状病毒疾病13日新增死亡病例13例，均来自湖北；累计死亡3176人，累计确诊8万813例。

该通报说，3月13日，大陆31个省市区新增确诊病例11例，新增死亡病例13例（湖北13例），新增疑似病例17例（湖北无新增）。

就7例新增境外输入确诊案例，上海报告新增两例境外输，其中 一例由巴黎经桃园转机入境。

该报道引述上海官方发布披露，今日零时至12时，确诊新冠肺炎病毒境外输入型2例，其中一例11日自法国巴黎出发、经台湾台北（桃园）转机，12日抵达上海浦东机场。

据上海发布说，14日中午前，排除新型冠状病毒肺炎疑似病例3例；新增2例确诊病例，均是透过联防联控机制发现的境外输入型病例。

据消息报道，新确诊病例1是湖南籍、在法国留学生活。3月11日从法国巴黎出发，经台北（桃园）转机，12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果和影像学检查等，诊断为确诊病例。

病例2是浙江籍、在西班牙留学生活。3月11日从西班牙马德里出发，经俄罗斯莫斯科转机，12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果和影像学检查等，诊断为确诊病例。

另据中国国家卫健委今天下午表示，经过艰苦努力，中国疫情形势向好态势进一步巩固拓展，透过对全国高、中、低等风险县域监测，绝大多数县是低风险的县。官方透露，相关省分也对高、中、低风险的县域名单进行公布。

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