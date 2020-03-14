占中发起人陈健民刑满出狱第一句话：我要真普选

2014年争取民主的占中运动发起人陈健民，在过了11个多月的铁窗生涯之后，今（14日）刑满出狱，早上步出监狱时，面对接近100百个迎接他出狱的支持者，他第一句话就是：我要真普选。她的妻子上前献上鲜花，为他补祝狱中所过的生日。在场欢迎者还包括占中另一发起人朱耀明牧师。

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陈健民告诉在场支持者，他很开心可以重获自由，对于争取民主入狱没有一刻感后悔。他说：“我入狱已经差不多12个月，监房的日子当然是艰难的，但我完全没有后悔，没一刻后悔，因我觉得这是争取民主必须的代价，而我相信香港人，经历了过去的几个月之后，更加明白为什么我们当年要走到用公民抗命这个地步去争取民主。”

陈又说，在去年的反修例运动中有年轻人牺牲性命，感到难过，认为年轻人的激烈行为是被政府所逼，亦明白市民为何对政府感到愤怒。

他说：“从反占中运动的开始，到了我今天牢也坐满了，我完全看不到政府有任何诚意去成立一个独立调查委员会，还真相一个公道。所以你（大家）可以想一想，为什么市民会不感到愤怒呢？我有时候会想，我们在回归之前，我们要政府做的事情，原则是要公平、公开、公正，究竟这些原则现在的政府还有没有呢？我们怎可能不对这个政府失望呢？”

他计划未来会跟被捕的年轻人分享狱中经历，又说出狱后最想与家人共聚及食碗云吞面。

陈健民去年被判串谋犯公众妨扰及煽惑他人犯公众妨扰，判囚16个月。他不希望案件成为对公民抗命的坏案例，已就定罪及刑期上诉，但受疫情影响，审讯日期要延后。

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