中国微信二湘的十一维空间 今天发布方方武汉日记3月14日。写道方方：新闻记者的职责和使命是什么？关注社会和民生，应该是职责和使命中最重要的一条。下一个吹哨人，该轮到谁？

广告 继续浏览后续

方方： 下一个吹哨人，该轮到谁？（3月14日）

大晴。不知道樱花是否还在盛开。一般来说，每逢樱花开放日，总是风雨飘摇时。三两天，就零落成泥。所以看樱花盛开樱花凋零，那种生命的短促，极易让人有万千感慨。

疫情依然好转，新增确诊感染的数字越来越小。这几天都在个位数上徘徊。昨天，有朋友担心道，数字上不会有假吧？因为前期对疫情的隐瞒，让此时的人们心里充满了不信任感。万一为了让数字上好看，万一为了让自己有成就，再次隐瞒怎么办？我理解这种担忧，这就是“一朝被蛇咬，十年怕草绳”的心态，这种心态会引发对诸多事情的怀疑。为此，我专门向医生朋友询问：数字上是否存在作假的可能。医生朋友用肯定而坚决的态度回复说：不会隐瞒，也没必要隐瞒！这也是我希望的答案。

下午，我的同学老狐给我发来消息。老狐的父亲胡国瑞先生是我的老师，给我们开宋词课。胡先生的课讲得好，外系也有不少人来听，教室总是坐满了人，后来还换到老斋舍那边一间大教室去。有一首词，当时书上没有，胡先生便念给我们听：“来往烟波，十年自号西湖长。轻舟小桨，荡出芦花港。得意高歌，夜静声偏朗。无人赏，自家拍掌，唱彻千山响。”胡先生一边念一边击节叫好的样子，至今仍历历在目。老狐是七七级的，喜好徒步旅行，曾全程走完美国最著名的AT路线，一走好几个月。边走边记录，看得人惊心动魄。

老狐的信息，让人一振，我原文照录这两条：

1、报告好消息，易凡已脱机清醒，今天还录了视频和老同学打招呼，易凡9岁的女儿为爸爸手绘了很多贺卡。胡渣也醒过来了，北京中日友好医院创造了奇迹。

2、前两天你文章里提到的两位挣扎在死亡线上的医生易凡和胡卫峰（就是里面提到的胡渣，他的外号），正好是我这边一个跑友的同学，她每天跟我通报易和胡的信息。今天他们醒过来了。”

在郁闷的日子里，没有比这更好的消息了。易凡是中心医院胸外科副主任医师，胡卫峰是泌外科副主任。前几天报纸上还登载了他们尚处于濒危状态，我的日记中也摘录过。现在，他俩已经苏醒。简直是太好太好了。期待另两位濒危医生能坚持住，相信高明的医生们也会让他们都醒过来。

中心医院这次因医护人员伤亡惨重，一直处于舆论的风口浪尖。但目前为止，尚未听说医院的领导接受了怎样的处理。尽管网上要求向医院主要领导追责的呼声不绝于耳，但是，医院主要领导在喧嚣的舆论中，纹丝不动，销声匿迹，如同蒸发一般，没有听到哪怕一丝已被处理的消息。不像武昌区的区长，也不像青山区的副区长，大家还没来得及议论，人就被拿下了。上级处理起人来，是个什么套路，以什么为标准，我是看不懂的。只是晓得了：单位哪怕死伤很多人，领导也不一定会担责。这个话题，到这一步，再说已经没了意思。

今天关于媒体记者的话题，网上议论哄哄，内容极丰富。我也顺便扯几句：中心医院的艾芬医生说，她是发哨子的人；老百姓说，李文亮医生是吹哨子的人。也就是说，这个哨子从艾芬手上，传到了李文亮手上，那么，从李文亮手上接过哨子的，应该是什么人呢？尽管李文亮被训诫，但警方并没有没收他的“哨子”，警方反而是把他的哨声又扩大了一轮。新型病毒出现的信息，2019年的12月31日已经昭告天下。至少，我是在这一天获知的这一信息。次日，警方训诫“八个网民”的消息，也见诸各报乃至央视。但是，这并不意味着“哨子”被没收了。那么，接过哨子继续吹的人，应该是谁？也就是说，下一个吹哨人，该轮到了谁？

在武汉，有两大新闻传媒集团，老大当然是湖北日报传媒集团，老二毫无疑问是长江日报报业集团。两大集团有多少记者？我不知道。百度上说，湖北日报传媒集团旗下“拥有7报、8刊、12网站、5个移动客户端和1家出版机构、56家（独资、控股）公司，在全省17个市州建有分社（记者站），是湖北最大的新闻信息平台和外界了解湖北的重要信息窗口。”看这个架势，长报集团旗下各报刊、网站及公司，也不会少。我懒得查了。这样庞大的两个集团中，新闻记者应该人数不少吧？

新闻记者的职责和使命是什么？可能有很多，但在我的个人理解中，关注社会和民生，应该是职责和使命中最重要的一条。那么，我就想问了：新型病毒的发现，这是个爆炸性的新闻，警方训诫八个“造谣网民”，也不是小消息。这两条都与社会和民生大大相关，记者发了消息，可有继续跟进？比方病毒是怎样发现的以及是否有感染？又或八位网民是什么人，他们为何要造谣？

对于这类事件，职业记者本该有高度的职业敏感，他们应该是接过李文亮哨子的人。但是，他们的人呢？不说常有人说，“记者的节日不是在现场，就是在通往现场的路上。”如果当时有记者深入调查新型病毒的始末，了解到医院的医生正在成批倒下，又或是调查出八位”造谣网民”实则是八位医生，设若持有更高的职业精神：努力与平台沟通交涉，尽可能把自己的声音发出去，那么，结果会是怎样的？还会有武汉这么多天的惨烈现场吗？还会有湖北全省人遭封又遭弃的现象吗？以及还会引发全国各式各样的损失吗？

当然，我倒是愿意相信：无论湖北还是武汉，都有很多杰出记者。大有可能的是：他们既跟进了，也调查了，甚至也为此写了稿，却并没有被签发。又或是，他们申报了选题，根本没有被批准。如果真有这样的事，还让人有几分欣慰。只可惜，到目前为止，并没听说。唉，艾芬已经把哨子发了出去，李文亮的哨子也吹响了一声。然后，接哨的人没有了，哨音消失在两大报业集团的欢歌与笑语之中。病毒毫不留情地蔓延和扩散，医护人员一个个倒下，而我们的报纸，满是彩色，笑脸，红旗，鲜花，欢呼，一张接着一张。就连我这样的老百姓都已闻讯新病毒感染厉害，从元月18日起，开始戴口罩出门。而媒体呢？元月19日，报道万家宴，元月21日，报道省领导参与大型联欢会。每一天都误导着百姓沉溺于盛世，却无一句提醒：新冠毒魔已然张着大嘴，走到了你家门口。回想起整个春节一直到方舱医院建成这期间的日日夜夜，以及那以千而计的悲惨人生，不知道有没有人会良心发现：惭愧自己放弃了职业生涯中最重要的东西，即本该有的使命和本该尽的职责。而作为最该提醒市民而非误导市民的两大媒体老总，你们，是不是也应该引咎辞职？

长报有个W姓的记者说，方方就只会“妄议”。瞧，别的学不会，这个词学得真快！那我今天就索性再“妄议”一次。

中国微信二湘的十一维空间 今天所作的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅