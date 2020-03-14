曹顺利人权纪念奖第六年颁布 江苏两位人权活动家获奖

中国江苏常州的人权活动人士张建平与中国江苏省维权人士王和英被评选获得今年度的曹顺利纪念奖。该奖项昨天提名上述两人获得曹顺利纪念奖。今年3月14日是中国人权女卫士曹顺利在拘留所死亡六周年的纪念日。曹顺利2014年去世之后，几个人权团体设立了曹顺利纪念奖，纪念她为推动中国人权所做出的贡献

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据美国之音今天报道说，人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders）公布今年的曹顺利纪念奖获得者，表彰他们在基层推动中国人权保护所做出的贡献。据人权捍卫者组织13日宣布，提名江苏的张建平和王和英为第六届曹顺利纪念奖的获得者。

据该组织说，今年3月14日是中国人权女卫士曹顺利在拘留所死亡六周年的纪念日。曹顺利2014年去世之后，几个人权团体设立了曹顺利纪念奖，纪念她为推动中国人权所做出的贡献。人权捍卫者以后就将这个奖项颁发给不顾个人安危，保护社会弱势群体免遭侵权，推动公民社会参与国际人权机制并监督中国政府落实人权承诺的人士。

据人权捍卫者组织介绍，今年53岁的张建平是江苏常州的人权活动人士。张1997年在一次车祸中瘫痪，随后遭遇了司法的不公正对待，让他意识到是系统性的问题导致残疾人等被边缘化的民众无法享有权益保护。张2006年自愿担任“六四天网 ”的公民记者，为不同的人权监督网站提供报道，同时与社会弱势群体合作，以公民律师的身份代表受害人对腐败和侵权官员提起行政诉讼。张并要求政府信息公开，保护受害者的权益，在中国拥有很多的支持者。

今年47岁的王和英也是江苏一位维权活动人士。她在2000年代初期因遭地方政府的土地掠夺而走上维权道路。2010到2011年，王和英同滕彪律师和法律活动人士许志永一道开展多项维权活动，帮助申诉人起诉政府官员，同时试图利用政府公开信息系统追究政府官员违法和侵权的责任，并在江苏淮安假疫苗丑闻等事件中敢于表达自己的看法。

该报道引述人权捍卫者组织说，王和英过去十年来不断遭到政府部门的骚扰恐吓和拘押，包括6次行政拘留和一次劳改，导致14岁的女儿辍学。2019年两会前，王遭到警察拘留和殴打，让她的听觉受到永久性的损伤。

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