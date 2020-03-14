港府突扩大向26欧洲神根地区发旅游红警专家批评独厚英国

香港政府继早前向意大利全国及法、德以及西班牙部分地区发出旅游警告并要求访客进行隔离14日之后，昨天（13日）又突然扩大向欧洲“封关”范围，向神根公约地区的26个国家都一律发出红色外游警告。此外，位于中东的埃及亦包括在这次红警的国家。但这次港府所针对的国家和地区却明显少了英国，受到香港大学感染及传染病中心总监何柏良批评，认为未来一段时间将有大批港人留学英国的子女回港，有可能大量输入感染个案。

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香港13日录得6宗新个案，其中一名只有16个月大的婴孩证实确诊，是迄今年龄最幼的武汉肺炎病毒（又称COVID-19）的受害者。该名男婴与双亲早前乘坐国泰CX250班机2月29日从伦敦返港。英国已录得接近600宗确诊，8人死亡。据了解，特首林郑月娥的儿子都是留学并长期居留英国的港人。

早在农历新年时已经建议香港全面对大陆封关的港大感染及传染病中心总监何柏良在一个电台节目上表示，港府现行针对欧洲地区的封关措施不足够，有必要马上检讨。他建议对法国、德国、西班牙的措施扩至全国，而非只限个别地区，并针对部分发病密度高的地方，如瑞士、挪威等，及发病率急升的国家发红色旅游警示，及要求从当地返港的港人或外国人，抵港后需要强制隔离。

他特别提及英国的例子，称有好多港人子女在当地留学，“如果对英国回港人士不落实强制隔离14日，未来一、两个星期大量港人子弟涌回香港，香港有机会有新一轮大量由英国、欧洲传入个案。”

香港直至13日晚上为止，累计录得132个确诊个案，其中一宗被列为疑似个案。香港本地传染个案似在减缓之中的同时，从外输入的武汉肺炎却有所增加，从2月23日起香港出现输入个案疫潮，至今录得27宗输入个案及3宗输入个案密切接触个案；另有5宗可能本地个案及3宗可能本地个案密切接触个案。除了钻石公主号、印度及埃及旅行团三大组群，有7人曾到英国伦敦，属非群组个案中最多人曾到的国家，多名病人曾于潜伏期到不同国家，有人曾前往法国巴黎，日本东京及美国。

由于欧洲的2019冠状病毒病个案数字持续及迅速上升，港府宣称基于公共衞生考虑决定向部分欧洲国家（称为神根地区），包括奥地利、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登公国、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚共和国、西班牙、瑞典及瑞士发出红色外游警示。

港府在此之前已经向法国、德国、比利时、西班牙、瑞士以及瑞典等国的部分地区发出红色旅游警示。包括港人在内，所有从红警地区或国家入境者，都需要接受隔离14日。

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