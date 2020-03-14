湖北多地不顾禁令烟火庆祝解封 武汉继续封城

中国领导人习近平3月10日视察武汉，在街道上向被隔离的民众挥手致意。

中国湖北新冠肺炎疫情趋缓，湖北省多地近日逐步解除封管。潜江市昨晚8时解除交管开放人员外出后，民众不顾“禁鞭令”，纷纷燃放烟火鞭炮，庆祝重获自由，隆隆炮声持续达两小时，比过年还热闹。

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据中央社说，湖北多地逐步解封，潜江民众放烟火庆祝。

湖北13日再度更新当地县市疫情风险等级，原本13个高风险县市，现在仅剩武汉市仍维持高风险继续封管。多地近日相继推出通告，逐步解除封管，复工复产。

已列为低风险的潜江市13日宣布，当晚8时除市域内高速公路、国省干线和农村公路对外通道设立综合防控点外，撤除市域内所有交通管控点，恢复正常交通秩序，逐步恢复市域内农村客运、公交客运、出租客运以及渡口码头。即日起，潜江全市居民凭湖北健康码“绿码”或社区（村）出具的健康监测证明错峰出行，不过官方规定居民出行时必须佩戴口罩，做到不串门、不聚集。

该报道今天引述梨视频消息，昨晚8时一到，潜江市民纷纷放起烟火鞭炮庆祝“解封”，持续达两小时之久。一名民众说，终于可以出门了，觉得很开心，感觉自由了，大家就开始放鞭炮庆祝。

在微博新闻讨论串，大陆网友纷纷留言庆祝，有人说，过年存著没放的烟火，终于派上用场了。不过潜江市今年1月曾颁布“禁鞭令”，规定市中心城区全面禁止燃放烟火爆竹。

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