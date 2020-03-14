湖北封闭式管理松绑 低风险乡镇社区全数解禁

湖北省卫生健康委员会副主任柳东如3月14日宣布，省内低风险街道乡镇的社区、村组全部解除封闭管理；中、高风险街道、乡镇中无确诊病例的社区、村组也可解除封闭管理。中新社报导，湖北省下午召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，柳东如在会中作上述表示。

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这是继开放持健康凭证“绿码”人员全省通行、多地松绑区域内交通封闭措施后，湖北再度松绑相关管制。

柳东如也提到，截至12日深夜12时，湖北省除武汉市为高风险外，其他地区均为中、低风险。

他表示，低风险地区实施外防输入策略和全区域解除城市社区和农村村组封闭管理，加强疫情严重地区以及高风险地区流入人员的跟踪管理，做好健康监测和服务，加强疫情监测和特殊场所、特殊人群的防控。

而中风险地区则实施外防输入、内防扩散策略。各级县级指挥部参照湖北省疫情防控分区分级评估标准，科学评估辖区城市街道、乡镇风险等级。

柳东如指出，高风险地区目前仍实施内防扩散、外防输出、严格管控的策略，在采取中风险地区各项措施的基础上，继续停止聚集性活动，继续实行区域交通管控。

他表示，高风险地区必须以市域、县域为单位全面排查发烧患者，及时收治和管理疑似病例、确诊病例和无症状感染者。对密切接触者实施隔离医学观察，对发生社区传播或聚集性疫情的城乡社区、村组相关场所进行消毒，采取限制性人员聚集、进出等管控措施。

柳东如表示，调整社区管控措施是实施科学精准防控的必然要求，将实现灵活调整、动态管理，每3天组织一次评估，根据评估结果，再明确不同地区的防控策略。将实时监测疫情变化，及时升级防控措施。

他并强调，社区管控措施解除后，将继续保持对疫情的警惕性不降低，防控要求不降低，防控力度不降低。

2019冠状病毒疾病疫情爆发后，中国湖北省各地自1月23日起陆续宣布中断公共运输与对外交通，宛如“封城”。

湖北省政府2月16日更颁布强化防疫通告，要求所有村组、社区实行24小时最严格的封闭式管理，私人车辆也不准上街，到药局买退烧药等需填写身分证字号。

直到3月10日，湖北当局才公告，将开放省内中、低风险地区持健康凭证“绿码”人员全省通行；武汉市以外的高风险地区人员，也可凭“绿码”与流入地采取“点对点”运输方式流动。

另据中新社统计，截至3月14日，湖北省内已有宜昌、黄石、黄冈、随州、仙桃、潜江、荆州、荆门、十堰、襄阳、天门、神农架林区等地宣布调整管控措施，分区、分级、分类、分时推动企业复工复产。

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