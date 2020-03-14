纽时说中国推动病毒阴谋论 赵力坚三个感叹号大呼“美国欠我们一个解释！”

中国正在推动一种关于冠状病毒起源的新理论：这是一种美国疾病，可能是由10月份前往武汉参加世界军人运动会的美国军人引入的。纽约时报说，没有丝毫证据支持这一观点，但它得到了中国外交部的官方支持。外交部发言人赵立坚在推特上对美国发出三连问，并连用三个感叹号，大呼“美国欠我们一个解释！”。

广告 继续浏览后续

据纽约时报今天报道说，中国外交部推动阴谋论，指责美国可能泄露病毒。

该报指，中国正在推动一种关于冠状病毒起源的新理论：这是一种美国疾病，可能是由10月份前往武汉参加世界军人运动会的美国军人引入的。没有丝毫证据支持这一观点，但它得到了中国外交部的官方支持。外交部发言人赵立坚在推特上对美国发出三连问，并连用三个感叹号，大呼“美国欠我们一个解释！”。

纽时说，由于应对疫情的初期失误，中国面临着外交压力。它试图将人们的注意力这些问题上转移开，现在又转向了一种老生常谈的做法：将国内问题归咎于国外势力。

据哈佛大学韦瑟海德国际事务中心的学者Julian B. Gewirtz评论中国的做法时说，“这些阴谋论是一个全新而低级的前沿阵地，他们显然认为这是一场围绕危机叙事展开的全球竞争。”

在美国，一些政客和媒体人士也提出了同样荒谬的阴谋论。来自阿肯色州的共和党参议员Tom Cotton以及特朗普的前首席策略师班农等人均认为，病毒有可能是从武汉病毒所流出的。

纽约时报指出，但科学家们对这一说法不屑一顾。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅