美国议员指责说谎发疯了 赵力坚推特屏蔽了他们

中国外交部发言人赵力坚对外推特官号上指控美国士兵可能将新冠肺炎病毒带到武汉事件继续发酵。美国议员指控赵力坚在推特上屏蔽了他们。被屏蔽的美国议员谴责说，“事实是，中国共产党在这个病毒上对本国公民和世界说了谎，他们要负责。”在星期五的白宫记者会上，特朗普总统回答记者提问时说，大家都知道病毒是哪里来的。

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据美国之音今天报道说，敢发猛文却怕被挑战？赵立坚推特屏蔽美议员。

共和党联邦参议员霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）星期五（3月13日）在推特上说，中国外交部发言人赵立坚在推特上把他拉黑了。据霍利在推特上说，“我很高兴地报告，这位中国外交部小丑把我屏蔽了，因为我敢于挑战他有关美国要为新冠病毒负责的明目张胆的谎言，”霍利在推特上说，“事实是，中国共产党在这个病毒上对本国公民和世界说了谎，他们要负责。”

美国之音称，此前一天，赵立坚在中国政府禁止使用的推特上以中英文发文指控，“可能是美军把疫情带到了武汉。” 赵立坚在推文上写道，“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”据赵立坚还在推特上传了一段现场视频试图辅证其观点。视频显示，众议员鲁达（Rep. Harley Rouda, D-CA）星期三在关于新型冠状病毒应对措施的听证会上问疾控中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）说，“所以我们可能有一些人看似死于流感，而实际上可能是冠状病毒?”雷德菲尔德回答说:“在今天，美国有些病例确实是这样确诊的。”

美国之音说，那段问答的背景是，民主党议员批评当局检测不力，因此质询疾控中心负责人是不是目前在被认为患有流感的病人当中实际上有未被检测出的新冠病毒感染者。

共和党联邦参议员斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）星期五也针对赵立坚的推文做出回应，称中国试图掩盖真相。 “这简直是发疯了。共产中国会说或做任何事情来逃避他们导致中国新冠病毒传播的责任，”斯科特在推特上说，“他们在这件事上撒了谎，把它掩盖起来，将敲响警钟的医生噤声，他们让自己的人民死去。可耻。”

该报道说，根据斯科特参议员办公室回覆美国之音询问电邮，斯科特的推特还未被赵立坚屏蔽。

美国国务院星期五(3月13日)召见中国驻美国大使崔天凯，就中国外交部发言人赵立坚有关美国政府隐瞒疫情真相而且新冠病毒有可能由美军带到武汉的说法表示抗议。

在星期五的白宫记者会上，特朗普总统回答记者提问时说，大家都知道病毒是哪里来的。

白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）星期三表示，中国在新冠疫情爆发初期并没有采取最佳做法，而是掩盖了疫情，这导致国际社会花了两个月时间才作出反应。这番评论引起中国政府不满。赵立坚的外交部同事耿爽在星期四的例行的记者会上说，奥布莱恩的说法“既不道德，也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助”。

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