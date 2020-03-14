胡耀邦遗孀李昭病逝北京 葬仪未提

中共前总书记胡耀邦妻子李昭，3月11日下午在北京因病去世，享寿95岁。据了解，李昭1941年与胡耀邦结婚后，在长达近50年的婚姻生活里，几乎不曾在公开场合露面，仅一直在背后予以支持。消息曝光后，中国媒体《新京报》11日晚间也报道这则消息。李昭葬礼细节未提。

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据东森新闻报道，“中共前总书记”胡耀邦夫人李昭病逝北京，享寿95岁。

报道引述官方媒体消息，在胡耀邦身后一直默默给予支持的妻子李昭，本名李淑秀，1921年12月20日生，1940年进入延安大学学习俄语时，因为与胡耀邦相识相恋，在隔年结婚，育有3子1女。根据港媒说，中国前国务院总理温家宝11日稍早曾前往医院探望这位前总书记夫人。

据了解，胡耀邦是中共第二代的主要领导人之一，也是当年改革派的重要人物，但他1987年遭指责反对“资产阶级自由化”不力，因此被迫辞职。而他1989年去世时，学生、市民因为到天安门广场悼念，进而演变成“八九民运”及“六四”天安门事件。

2015年11月20日胡耀邦百岁冥诞时，中共中央在北京人民大会堂举行“纪念胡耀邦同志诞辰100周年座谈会”。当时7名中共中央政治局常委全员出席，且中共总书记习近平也给予胡耀邦正面评价。

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