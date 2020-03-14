防护中心劝喻港人不要外游多家旅行社取消欧美游

卫生防护中心总监黄加庆表示，由于香港近日出现多宗怀疑因外游而感染新冠状肺炎的确诊个案，他不认为香港的疫情已到受控阶段，他并且劝喻港人如无必要不要外游。而在美国宣布从13日开始暂停除英国以外的美欧旅遊之后，香港有至少两家旅行社宣布取消未来的欧美旅游团。

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黄加庆在电台节目中指出，对上一宗源头不明的本地个案，发病时间发生在约两星期前，而香港近期的新增个案大都从外地传入， 如埃及和印度。他指出，病毒传染性高，旅行团团友又会长时间接触，增加感染风险，他提醒市民应避免不必要的外游。

对于世卫宣布新冠肺炎疫情全球大流行，黄加庆对世卫的决定不感意外，因全球已有逾百个国家及地区出现病例。而香港采取的预防工作，不会因为世卫定义疫情全球大流行而有大影响或改变。

对于香港一名新增患者的潜伏期长达21日，黄加庆指，已知部分个案有较长潜伏期。他提到，疫情的潜伏期中位数为5天，九成个案在14天内病发，因此维持14天检疫是合适的。又由于密切接触者会在检疫中心隔离14天，之后有14天医学监测，前后共28日，没有出现征状便可放心。

在欧洲疫情急转恶劣，尤其是意大利，再加上美国总统特朗普12日宣布从翌日凌晨开始，美国将暂停美欧之间的交通，香港有至少两家旅行社宣布取消未来的欧美旅游团。

康泰旅行社宣布，鉴于新冠肺炎在欧美多国蔓延，经评估形势后决定取消3月份的美国、英国、西欧、东欧、北欧，西葡及埃及的旅行团。康泰指，已报名的旅客可选择转团、保留团费6个月或扣除手续费后退团，至于4月1日或以后出发的上述旅行团，稍后再作安排。

星晨旅游亦表示，鉴于疫情在欧洲多国蔓延，为保障顾客及员工的健康，决定取消即日至3月31日出发的全线欧洲及埃及旅行团，受影响的顾客可选择转往其他旅行团、保留团费6个月，或减除手续费后退回团费，旅行社会派人主动联络已报名旅客。

香港政府日前宣布，除欧洲四个国家以及日本部分地区将加入强制检疫的名单之外，港府亦已宣佈擴大向神根公約26個國家發出紅色旅警。

上述地区来港人士，不论是否香港居民，抵港后均须强制检疫14天。至于南韩及伊朗来港人士14天强制检疫的做法则维持不变。

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