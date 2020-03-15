中国舆论追查究责甩锅进行时 通报疫情卡壳上级 上级是谁

图为正在紧张工作的武汉一所医院的医护人员 2020年2月13日 资料照片

中国官方经过SARS后打造了“中国疾病预防控制信息系统”，以便在疫情来临时启动早期监测和预警。中央社今天报道说，但中国媒体披露，系统在这次并未派上用场，起因疑为基层医院被要求“等上级通知后再上报”。

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据中央社今天报道说，陆媒指等待上级通知，延误疫情早期通报。

该报道引述陆媒新京报消息，官方宣称，透过网络直报，可在2小时内将疫情消息传达到中国政府打造的“中国疾病预防控制信息系统”，并启动早期监测和预警。该报称，“中国疾病预防控制信息系统”可透过2种途径通报，第一是走传染病疫情报告流程，又称大疫情系统；另一种是循不明原因肺炎诊断并报告流程。据报导说明，只要填写传染病报告卡，就会进入“中国疾病预防控制信息系统”，任何级别的疫情防控中心都能看到病例讯息。

中央社说，然而该报指出，武汉在去年12月就发现有2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）病例，经中国疾控中心副主任冯子健、原副主任杨功焕向媒体证实，武汉直到1月3日才透过网络直报，将病例上报。

该报引述武汉市中心医院急诊科主任艾芬表示，过去碰到肺结核等传染疾病，会直接在电脑填写相关报告；但该报披露，医院曾两度致电武汉市江汉区疾控中心，询问采样结果及“是否应该上报传染病报告卡”，但仅获“对于此类特殊传染病，等上级通知后再上报，具体上报病种等通知”的回应。

据报导还说，上报传染病报告卡的权限，历经“区级专家会诊后报卡”，再到“省市联合报卡”，最后要经湖北省卫生健康委员会同意，才能将病例上报。在武汉发生疫情初期，原先由医院会诊后即可上报传染病报告的权限，被不断提高了。

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