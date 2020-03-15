新冠疫情下 “洋蝗”“土蝗”联攻 中国急布预防

图为2月21日，肯尼亚一位农民拼命驱赶飞到田地的大片蝗虫。

沙漠蝗引发的灾害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亚洲国家，据信逼近中国边境。中国国家农业局和国家林业草原局已相继发出沙漠蝗灾害预警，并制定预案，防范境外“洋蝗”与境内“土蝗”。

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据中央社今天报道说，土洋皆防，中国提蝗虫预案控制损失5%以下。

该报道引述中国央视新闻，中国农业农村部、海关总署、国家林草局近日制定“沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案”，强调要“御蝗于境外、备战于境内”，既严防境外沙漠蝗入侵，又继续做好国内蝗虫防治。据预案表示，具体目标是总体危害损失率控制在5%以内。包括边境地区沙漠蝗迁入风险点监测和防治处置率达到100%；国内飞蝗防治处置率达到90%，农牧区土蝗防治处置率达到80%。

该预案说，要加强云南、西藏、新疆等可能迁入区的监测、及时预警，按照迁入风险，设定50万亩应急防治任务。配套组建专业防治队伍，储备应急防控物资，一旦迁飞入境，立即启动应急防治。

预案写道，将按照发生程度，提升防治准备级别。高密度发生区准备化学应急防治，中低密度发生区用生物防治和生态控制，确保飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害。

该报道说，宁波晚报曾指，中方计划派出一支为数10万只的“鸭子军队”到巴基斯坦灭蝗，主要“战力”是名为“国绍1号”的鸭子。

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