新冠肺炎中国官方新报 境外输入威胁增多

中国官方今天报告新冠肺炎疫情统计，指14日新增2019冠状病毒疾病20例确诊，10例死亡，境内确诊及死亡集中于湖北省武汉市。武汉当日确诊4例，其余16例确诊均为境外输入，累计中国境外输入确诊111例。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎中国新增20确诊，16例境外输入。中国14日新增武汉肺炎20例确诊，10例死亡，境内确诊及死亡集中于湖北省武汉市。

据中国国家卫生健康委员会今天上午在官网通报，3月14日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例20例，新增死亡病例10例（湖北10例），新增疑似病例39例。

当日新增治愈出院病例1370例，解除医学观察的密切接触者1409人，重症病例减少384例。

该报道说，3月14日0至24时，新增报告境外输入确诊病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肃3例，广东1例）。截至3月14日24时，累计报告境外输入确诊病例111例。

自2019年底疫情爆发至3月14日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例8万844例，现有确诊病例1万734例（其中重症病例3226例）。累计治愈出院病例6万6911例，现有疑似病例113例。累计追踪到密切接触者67万9759人，尚在医学观察的密切接触者1万189人。

疫情重灾区湖北14日新增确诊病例4例，新增死亡10例，全数来自武汉市。新增治愈出院病例1335例（武汉1181例），现有确诊病例1万431例（武汉9911例），其中重症病例3163例（武汉3058例）。

累计死亡病例3085例（武汉2456例），累计确诊病例6万7794例（武汉4万9999例）。累计治愈出院病例5万4278例（武汉3万7632例），新增疑似病例1例（武汉1例），现有疑似病例18例（武汉15例）。

中央社说，香港特别行政区累计确诊141例，包含出院81例，死亡4例；澳门特别行政区累计确诊10例，皆已出院。

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