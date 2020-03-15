新冠肺炎官方推荐特效药 清肺排毒汤

新冠肺炎疫情持续，中国推广中西医结合治疗。多地推动中医药介入诊疗全过程，打出中西医结合救治“组合拳”。据中央指导组专家、国家中医药管理局专家组组长仝小林昨日（14日）接受中国官方媒体《澎湃新闻》采访时表示，中药“清肺排毒汤”的总有效率达到97.78%，无一例由轻症转为重症或者危重症。

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据香港01今天报道，新冠肺炎中国内地专家指：清肺排毒汤有效率达97%，逾千人服后治愈。

该报道说，新冠肺炎疫情持续，中国内地推广中西医结合治疗。多地推动中医药介入诊疗全过程，打出中西医结合救治“组合拳”。据中央指导组专家、国家中医药管理局专家组组长仝小林昨日（14日）接受内媒《澎湃新闻》采访时表示，中药“清肺排毒汤”的总有效率达到97.78%，无一例由轻症转为重症或者危重症。仝小林称，截至13日，10个省份1261例新冠肺炎患者服用清肺排毒汤后，1102例得以治愈、29例症状消失、71例症状改善。仝小林更指，其中40例重症患者服用后，已有28例出院；12例在院治疗，10例症状好转，“由重转轻”。

此前国家中医药管理局科技司司长李昱曾表示，国家中医药管理局以临床“急用、实用、效用”为导向，于1月27日启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。在取得214例临床有效数据的情况下，2月6日国家卫健委、国家中医药管理局联合发文向全国推荐使用清肺排毒汤。

而在日前公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中，清肺排毒汤列入中医临床治疗期首选。该方将四个方剂21味药组合在一起，成为一个新的方剂。

据仝小林表示，中药复方“清肺排毒汤”作为此次抗击新冠肺炎疫情专门设计的方子，由复方“麻杏石甘汤、射干麻黄汤、五苓散”等几位药、复方综合而成。临床上，适用发烧、疑似病例及轻型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，应用比较广泛，原则是“宣肺、化湿”。

该报道称，仝小林称，“总的来看，方子在应急状态下，按照通治方去治疗，取得了比较好的疗效”。仝小林指，目前服用清肺排毒汤的患者征状缓解都比较明显。

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