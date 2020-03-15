新冠肺炎感染后遗症是什么

新冠肺炎疫情持续，有香港医院分析发现，部分患者康复后肺部纤维化，肺功能受损两三成。中国官方则引述专家研究警告，新冠病毒会影响男性生殖能力，但文章发布不久后即遭删除。香港医生指治愈后估计肺功能受损未至于一半，但都有二至三成。日本病理研究报告患者甚至或染有脑炎。

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据德国之声今天报道说，新冠后遗症：肺功能跌三成 损睾丸致不育？新冠肺炎蔓延至全球逾百国，除了如何防疫，病毒引致的后遗症也备受关注。

报道综合香港传媒消息，香港至今录得超过130宗新冠肺炎确诊个案，约70人痊愈出院。玛嘉烈医院传染病中心分析首批10多名出院病人资料，其中2至3名康复者步速较快时会气促，未能如常做运动，甚至不能做回以往的工作，估计“肺功能受损未至于一半，但都有二至三成”。

医管局临床治疗专责小组主席暨传染病中心医务总监曾德贤解释，病毒性肺炎会导致肺部纤维化，需靠药物治疗，痊愈后可能留有疤痕，疤痕组织变硬后会阻碍呼吸。他表示，2003年SARS康复者也有出现肺功能转差的情况，目前仍在观察新冠病毒对病人的长远影响，当局会为康复者在覆诊时接受肺功能测试，并安排物理治疗，又建议病人多做肺部扩张运动如游泳丶跑步等，相信有助改善肺功能。截至3月11日，玛嘉烈医院共接收26名新冠病毒确诊病人，其中6人属病情严重，5人需入住深切治疗部留医，至今2人死亡。26名确诊患者中，21人接受药物治疗，其馀5名较年轻丶病征不明显的患者则毋须用药，预料可自行康复。

该报道说，另一方面，中国湖北省政府官网3月12日一度刊出文章，引述华中科技大学同济医院生殖医学中心李豫峰教授团队指，新型冠状病毒感染以肺脏和免疫系统损害为主，但理论上还可能损害睾丸功能。据文章称，目前尚无研究证实新型冠状病毒感染是否损伤睾丸及影响男性生育能力，但新冠病毒与SARS病毒高度相似，其感染入侵细胞受体相同，即血管紧张素转换酶2（ACE2）。尽管未在睾丸中检测出SARS病毒，“但SARS感染仍可导致睾丸出现严重的免疫性损伤，引起睾丸炎，造成生殖相关细胞广泛破坏”，故理论上推测，新冠感染可造成睾丸损伤，影响精子生成和雄激素合成，严重可致男性不育。

据研究团队建议，曾感染病毒的适龄男性，康复后需入院进行精液质量和激素水平等测试，以便尽早处理问题。文章发布后引起网上热议，该文即日被下架。

报道称，《澎湃新闻》透过同济医院联络李豫峰，他回应查询时指，新冠病毒感染可能造成睾丸损伤“理论上是有依据的”，发文主要是提醒患者治愈后检查，但强调相关研究还在进行。被问及目前是否有患者有睾丸损伤，医院相关负责人则回应说：“（研究）没有这麽快，临床时间是不够的。”

该报续称，美国当地时间2月21日，一篇发表在预印本网站Preprints上的论文指出，2019冠状病毒感染可能会使具有靶点的细胞与生殖相关的功能被抑制，从而生精失败。两个论文作者均来自美国国立卫生研究院的下属研究所，论文尚未经同业评议，也未在正式期刊上发表。该报又引述北京大学医学部祁丽花丶迟晓春等人，在2007年1月及2月发表的两篇论文，指SARS导致男性患者并发睾丸炎，成因有多个因素，其中SARS病毒所引起的自身免疫性损伤可能是主因之一。

该报道引据《香港01》则说，香港泌尿科专科医生叶维晋认同“理论上新冠病毒可感染睾丸”，但由于病毒可在患者身体运行一段时间，建议康复后等半年至一年后，才接受睾丸功能相关检查。

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