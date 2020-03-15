中国微信二湘的七维空间 今天发布3月15日方方武汉日记。方方写道，在每个时代的记忆里，有美好的感动的内容，也有疼痛的悲伤的内容。但是，印迹最深刻的，一定是耻辱。这些天，议论复工的人越来越多。

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方方：这些天，议论复工的人越来越多 （3月15日）

继续大晴。天空明亮，总会让人心情愉悦。前几天，同住文联大院的姨侄女，给我送来一些面点，包子烧麦什么的。吃了两天，觉得太理解北方人为什么特别愿意吃面食了。因为吃面食实在是很方便。面食的半成品很多，稍微加工，便可饱腹。比起做饭做菜，又方便又省事（顺便告诉在微博上那些严厉质问我为什么武汉不允许出门，我却可以到文联拿东西的人：我家就在文联大院内哦，这就跟你可以到小区门口拿菜一样。统一回答了，就别再啰嗦！）。得幸我对面食还挺喜爱。这两天，大家都在聊做饭麻烦的事，做完饭后，还要收拾厨房。而以前，叫个外卖，吃完饭盒一扔，啥就解决了。

今天我的朋友JW传来她弟弟李先生写的文章。李先生有两个朋友都是老年合唱团的。在武汉，很多退休老人都会参加一些文娱活动。尤其我这代人，青少年时代在“文革”中度过，那时各学校都有文艺宣传队，所以能唱会跳的人特别多。现在，退休后，人清闲下来，这些艺术细胞又全都调动了起来。每逢节假日，老年朋友们，非常活跃，到处演出或是聚会，一轮又一轮，这是他们很享受的晚年生活。今年，也同样如此。但是，来势凶猛的新冠病毒，却将他们中很多人击中。李先生写下了他对两位朋友的怀念。文章的第一句便是：“我怎么也想不到，包杰和苏华健这两个身边的朋友，在这个新年，生命会戛然而止。”

在武汉，有个很让人感动的故事：儿子病了，九十岁的老奶奶担心其他家人被感染，自己独立照顾在医院门诊部等待床位的儿子。老奶奶守了儿子五天五夜，终于等到床位。却因为病情加重，儿子住进了ICU。这位名叫徐美武的老奶奶，找护士借了纸笔，给儿子写了一封信。信曰：“儿子，要挺住，要坚强，战胜病魔。要配合医生治疗，呼吸器不舒服，要忍一忍，以便恢复。如果血压正常，鼻孔吸氧，请求医生。忘记给现金，托医生带上伍佰元，可托人买日常用品。”当时读到这封信的人，无不落泪。这就是母亲啊！哪怕儿子已经六十多岁，但在母亲心里，仍然是她的孩子。这个儿子就是李先生的朋友包杰。遗憾的是，这封信包杰并没有看到，他第二天便与世长辞，丢下所有亲人，还有他坚强的令人尊敬的老母亲。

李先生说：“省黄埔军校同学会所属的艺术团开始为春节联欢准备节目，包杰因为也是黄埔后代，经人介绍，来到了艺术团。包杰一来，就显得很突出。他嗓子很好，声音有训练，唱得有感情，所以没两天，大家就公推他担任领唱。今年元月17日下午，省黄埔举办春节联欢会，他圆满完成了领唱任务。当时，他就在我的身边。”但是，包杰在元月18号又参加另一个联欢活动，在那里他被感染。“同时感染的有三人，其中有两人罹难。”

武汉市还有另一个民间合唱团，叫“希文合唱团”。它成立于1938年，最初由希利达女中和文华中学师生组成。改革开放后，老人们又重组“希文合唱团”，成员不再只是这两所学校的人，已面向了全社会。希文合唱团在今年元月也有不少活动。李先生说，他和华健都是男高音部的，关系密切。“元月9日，希文合唱团部分团员在范湖唱歌聚餐，这是我最后见到华健。”又说：“他平时在群里很活跃的，现在泡都不冒一个，我与朋友打电话他不接，微信也不回，大家都觉得反常，感觉不妙。”此后，苏华健便一直处于失联状态。直到讣告传来。苏华健去世于3月6日。网上现在还能搜到“希文合唱团”的歌，有一支《牵手》，唱得尤其令人感动。或许都是过来人，经历过风雨，才能如此动情。歌中说：“所以牵了手的手，来生还要一起走；所以有了伴的路，没有岁月可回头。”一首歌，唱成了自己的人生。

我老早就听邻居说，老年合唱团有不少人被感染。因为元旦和春节，一直都是他们演出活动的频繁期，而他们的年龄本来也属易感人群。李先生在文章中放上了包杰和苏华健的照片，两人虽已退休，却依然满脸英气。如果有预警，他们还会频繁参与这些娱乐活动，还会继续聚餐吗？这些六十来岁的人，以现在的生活条件，加上他们丰富的娱乐活动，再活二十年又有什么问题。“人不传人，可防可控”，致多少人走上不归之路。一想到这些，我就会自问：难道我们这些活着的人，为让自己生活得轻松，就可以不帮助他们这些枉死者追责吗？追责，是一件必须要做的事！

这几天的疫情，依然向好。整个武汉，每天新增确诊连续在个位数上。在只剩几个患者的情况下，人们出门以及复工的欲望便更为强烈。这些天，议论疫情的人越来越少，而议论复工的人越来越多。因为封城，已有很多企业和很多家庭，承受不起了。时间过于长久，人们也过于压抑，政府理应有更为灵活的对策才是。好在，今天看到一些早已归零的地区，以点对点的方式，派大巴车送人外出工作。而武汉的公交，从明天起，也将正式为部分企业返岗员工提供通勤服务。这些都是大好消息。再不复工，再不开城，不是国家经济扛不扛得住的问题，是很多人家能不能吃得上饭的问题。

说说我自己这两天面对的事吧。

我的微博开封后，因为一直喜欢微博这种方式，所以每天的记录我都会发到微博上。但从前几天开始，突然遭到以千而计人数的叫骂。阵势很大，无厘头加下流。我也经历了从奇怪到愤怒的过程，及至今天，我已经没有了感觉。因为我已经看出来，他们大多过来叫骂的人，根本没有看过我写过什么。他们只是听到某些人断章取义并且充满恶意的解读，然后就来骂了。他们为骂而骂，把骂人当作了游戏。当然，也有几个貌似讲道理的，可这道理只建立在他选择相信的谣言上。按照谣言的逻辑来讲道理，这就没理可讲。因为有些话又蠢又脏，太没看相，我拉黑一些人。今天下午，突然觉得让这些叫骂和议论保留下来也挺不错。

你可以很清晰地看到这些叫骂的人是谁，他们的头像是什么样的，有什么共同特点，他们来自什么吧或什么圈，他们共同关注的人是谁，他们经常转谁的微博，与谁互动，你可以像发现病毒的源头一样，发现感染源从哪开始，什么时间同步叫骂，什么人在背后鼓动、教唆以及组织，他们曾经还叫骂过什么人，他们最推崇谁，最服从谁的指挥，以及他们语言出处从哪儿来，与谁的语气大体相同，还有语言在叫骂中的变化，诸如此类。观察这样的一群人，会颇有所得。你甚至可以上溯七、八年，或许能找到当年号召学生们到网上发挥“正能量”的帖子，甚至，你可以发现被推荐给他们当导师的一堆名字。记得我曾经跟某部门的一位负责人说：你们怎么可以让这样一些人去指导学生呢？他们中有的人就是流氓呀。可惜，对方没有听。现在，当年的那些被号召上网展示正能量的人，被指导成今天的他们。走在人群中，他们很多人不坏，但是进到网络上，他们会无限放大自己的阴暗和恶。

网络有记忆，真好，而且这记忆很长久。所以，我觉得我可以让我的微博留言成为一个观察点，可以留下这个时代鲜活的标本。在每个时代的记忆里，有美好的感动的内容，也有疼痛的悲伤的内容。但是，印迹最深刻的，一定是耻辱。给这个时代留下一些耻辱的东西，很重要。这些一拥而上的叫骂和胡言乱语，记录着这个时代最生动最强烈的耻辱。未来的人，读到这些，会知道，在2020年，一场病毒引起的瘟疫在武汉蔓延，另一种瘟疫则以语言方式在我的微博留言中蔓延。武汉瘟疫的蔓延，导致了这座千万人的城市旷世未有的封城；而我微博留言下的瘟疫，则展示了这个时代如此鲜明的耻辱。

我，被封在疫区，作为受难者，记录下一些生活琐碎和感想，这日记多半留不下来。但是这成百上千人的集结叫骂，却会让我的日记永存。

据中国微信二湘的七维空间 今天所作的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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