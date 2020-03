武汉新冠肺炎疫情初期曝料儿童感染例已多发

新型冠状病毒肺炎(俗称武汉肺炎)疫情在多国蔓延。武汉大学蓝柯、刘映乐,复旦大学余宏杰联合华中科技大学同济医院孙自镛等研究人员在顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)上发表论文指出,在疫情初期,儿童新冠病毒感染就已发生。

据香港01今天报道,新冠肺炎内地多间大学联合研究:1月初已发生儿童感染。这篇论文题为 “Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China” ,研究包括从2020年1月7日至1月15日的共366名住院儿童(16岁及以下),该研究得到同济医院伦理委员会的批准。

报道称,在366名儿童中,最常见的病原体是甲型流感病毒(23例,占6.3%)和乙型流感病毒(20例,占5.5%)。在6名患者中(1.6%)检测到新型冠状病毒。这6名新冠肺炎患者的发病日期在2020年1月2日至1月8日之间,并且患者在1月7日至1月13日之间住院。

据该报道引述NEJM/武汉大学新闻网说,这项研究表明,在新型冠状病毒爆发的早期发生的儿童感染,引起中度至重度呼吸系统疾病,是与一名患者的ICU(深切治疗部)入院有关,但其感染源尚未确定。患者或家属均没有直接接触过华南海鲜批发市场或彼此直接接触。研究结果表明,儿童SARS-CoV-2感染是在流行的早期发生的。

该消息没有确指上述论文投寄与发表时间。

