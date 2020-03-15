疫情下传中国官方要求“停止妖魔化外国”

中国“出口”的新冠肺炎，祸延全球，而中国内地近日更将这次疫情，归究是“外国”，中国外交部发言人赵立坚更口出狂言，声称“病毒可能是由美军带到武汉”，引发中美外交风波。据苹果日报报道说，不过，共青团机关报《中国青年报》下午发表题为“停止妖魔化外国，国人世界观别被毁了”，有评论认为，可能是中国内地官媒“打击”西方力度太猛，官方想降温。

广告 继续浏览后续

据苹果日报报道说，武汉肺炎官媒要求“停止妖魔化外国” 并批自媒体幸灾乐祸终毁国人世界观。

该报道说，中国“出口”的武汉肺炎，祸延全球，而内地近日更将这次疫情，归究是“外国”，外交部发言人赵立坚更口出狂言，声称“病毒可能是由美军带到武汉”，引发中美外交风波。不过，共青团机关报《中国青年报》下午发表题为“停止妖魔化外国，国人世界观别被毁了”，有评论认为，可能是内地官媒“打击”西方力度太猛，官方想降温。

这篇文章，主要围绕着内地自媒体，近日不断妖魔化外国疫情，不断批评外国人不戴口罩、确诊人数不断上升，甚至用“幸灾乐祸调侃口吻”，写着“感觉有些国家都快不行了”。文章指名由驻外的记者撰发，认为这些文章“利用信息不对称、国人对国外情况的不了解，或断章取义，或编造谣言，或夸大其辞，拿贬低别人的抗疫努力来滋养和迎合某种虚荣感，用这样的文章拉流量”，行为“下作”（卑鄙下流的意思）。

报道从，该文章更批评这些“没有受过专业和伦理训练，以流量和营利为追求”的自媒体，立场“自私、狭窄、健忘，对不起国人在这场灾难中的付出，也对不起外国友人的援助和国外抗疫的努力”。更让人担心的是，“我们对世界的抗疫努力，对他国疫情的具体情况真的知之甚少，正规媒体上只有每天抽象的数字攀升，很容易对世界形成误判”。

不断发表妖魔化外国的报道，文章指出“如果外国自媒体这样妖魔化我们，我们一定非常愤怒，人同此心，己所不欲勿施于人，请营销号们注意吃相，别用那种下作的姿态去妖魔化别人的努力了！”

据该文章亦要内地民众认清现在疫情的形势：“中国疫情防控虽未到拐点（转捩点），形势明显向好转，全球疫情却在升级，多国确诊病例在攀升，韩国破2,000，日本近1,000，伊朗多政要感染，意大利形势也非常严峻……这再次说明，抗疫不是哪个国家的事，全球命运相连，这是人类的灾难。病毒是人类的敌人，没有一个国家可以置身事外以邻为壑，必须摒弃种种偏见分歧、政治心结和意识形态铁幕，而形成全球性的联防联控。”

该报道说，《中国青年报》文章作者更担心，这些文章“选择性地截取、矮化他者的信息，迎合和消费舆论场上某种自大、自媚、傲骄的不健康情绪，从而成就一笔流量生意”。这种做法的轻则让国人“看不到真实的外界，形成洋洋自得的固化认知”，最坏的结果，“就是世界观的扭曲”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅