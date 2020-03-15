美传染病专家：中国恢复正常后有可能爆发新一波疫情

美国联邦政府首席传染病专家、美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）3月15日接受美国ABC电视台采访时表示，“中国疫情防控期间一直闭关锁国。而当他们解除限制并恢复正常生活时，有可能出现新一波疫情高峰。当然我希望并非如此。”

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3月13日福奇曾经表示，美国的新冠肺炎疫情对日常生活的影响可能会持续长达8周。

福奇在接受美国广播公司（ABC）早间新闻节目采访时表示，新冠肺炎疫情影响持续的时间很难预测，但是从历史角度看，可能会持续长达8周或者更长时间。

“我希望在早期只有三周或者四周时间，但是要做出准确的预测是不可能的。”福奇在采访中强调说。

根据美国约翰霍普金斯大学的疫情实时统计，截至目前美国国内的确诊病例已经突破2000例。

不过福奇表示，就目前的病例数量而言美国尚未达到峰值。他表示，“情况在改善之前肯定会变得更糟糕。”

福奇说：“我们现在处在一个关键时刻——美国一些地区比其他地区更是如此——但总体而言，现在采取的做法有望减弱峰值，这样我们就可以拯救许多生命。”。

在被问及美国是否在向“逐渐停转”演变时，福奇表示：“我不确定我们会不会变成这样，我认为那会非常重大。但是我可以告诉你，所有事情都摆在桌面上，我们只需要随着事情几天几周内的发展做出反应。”

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