英媒指肺炎疫情外交战 从赵立坚发推质问美国看中国形象言与行

据英国广播公司报道称，从中国武汉爆发新冠肺炎疫情以来，中美从贸易之争到冷战之争的对抗似乎不再像之前那么引人关注，不过中国外交官赵立坚的一则推特发文，将中国与美国之争又一次呈现在世人面前。中国外交官员在国际间展开了“抗疫必胜”宣传。有统计显示，中国外交官员共接受了400多个媒体采访，发表了300多篇文章。

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据BBC说，肺炎疫情外交战，从赵立坚发推质问美国，看中国形象言与行。这一次，赵立坚用中、英文在推特上质问美国：零号病人是什么时候在美国出现的？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！

该报道称，谁抹黑谁？美国福克斯新闻刊发文章说：中国发起危险的运动要在新冠病毒问题上抹黑美国。美国彭博社报道说：中国官员力推美国传播病毒的阴谋论。中国外交部发言人耿爽在3月13日的例行记者会上表示，个别美国政府高官和国会议员借此发表种种不实和不负责任的言论，抹黑攻击中国，我们对此坚决反对。美国总统特朗普此前也加入了中美相互指责病毒源头的口水仗。3月12日，特朗普在白宫向全国发表讲话时，称病毒是“外国来的”（a foreign virus）。

该报道说，实际上，自疫情爆发以来的这段时间，从病毒的来源、中国疫情的公开透明度到中国政府的抗疫措施等，中国面临来自外部，特别是美国政界和舆论的诸多批评与指责。随着中国内部疫情的逐步稳定，中国对外展开行动，希望重塑“负责任大国” 形象，“赢得国际社会的尊重和认可” 。

BBC报道称，中国外交部发言人赵立坚此次发推特之前，曾在3月5日的记者会上批评个别媒体称新冠病毒是“中国病毒”极不负责任。他还说，新冠病毒来源问题上，目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。世界卫生组织多次表示，新冠病毒是全球现象，源头尚不确定，此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。

2月14日，王毅接受路透社副总编加洛尼专访,称"中国政府和人民用自己的努力甚至牺牲赢得了国际社会的尊重和认可"。王毅批评妄称新冠病毒是“中国病毒”，是企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅，完全是别有用心。

该报道称，赵立坚的此番讲话被媒体和网民戏称为“甩锅”，却也显示中国对自身形象与病毒挂钩的坚决反对。

在中国疫情最严峻的2月中，中国外长王毅曾接受路透社的专访，强调中国从一开始就采取“公开、透明”的态度，及时向国际社会通报疫情信息。世界卫生组织总干事谭德塞也曾表扬中国的抗疫行动，尽管中国国内对本次疫情发生后政府官员是否存在隐瞒压制疫情信息以致延误了最佳防控机会至今都仍然不断有人提出问题。

中国外交官员在国际间展开了“抗疫必胜”宣传。有统计显示，中国外交官员共接受了400多个媒体采访，发表了300多篇文章。这些数字与全世界有关新冠病毒肺炎铺天盖地的舆论相比显得仍然极为稀少。有评论人士认为，正是出于对疫情爆发有损中国当局形象的担心，中国官方才加强了国际宣传的力度和国内言论的审查。

据该报道说，意大利新冠肺炎确诊病例累计超过1万人，成为中国以外受影响最严重的国家，全国实行隔离措施。中国派出医疗队协助抗疫。除了在国际间“引导正确舆论”，中国还向一些国家伸出援手，帮助防疫。在这样的行动中，中国的宣传口号是助力世界抗疫，这与最高领导人习近平的“人类命运共同体”有异曲同工之处。

据该报道，中国向韩国提供口罩，要体现守望相助、同舟共济的情谊;中国运到日本的援助物资，贴上“青山一道，同担风雨”的字样;中国送给伊朗的口罩和检测试剂盒，则贴有“亚当子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲” ;向疫情极为严重的意大利，中国派出了专家小组。在中国医疗小组抵达意大利帮助抗疫的报道中，中国的外交官强调的仍然是: 这体现了人类命运共同体理念，彰显了中国的大国担当。

外界观察人士注意到，在中国官方的话语叙事中，特别强调中国政府控制疫情的“果敢有效” ，以映衬外国被指的面对疫情的“无序和失控”。

据BBC说，可是无论如何，世界需要面对的现实是这次新冠肺炎疫情从中国开始，至今已经席卷100多个国家，造成了十多万人感染，数千人死亡。

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