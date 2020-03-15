解放军高能武器东风-26弹头惊现疑似裂缝 胶纸海绵修补

中国官方军事视频网站“中国军视网”，日前展示东风-26罕见的正面照，传被发现东风-26弹头正面照竟然出现透明胶纸和海绵，瞬间被吓呆。东风-26导弹是中国自主研发的新一代中远程固体燃料弹道导弹，最大射程能达到4,000公里，可达美国。未知官方是否谴责或澄清此消息。

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据苹果日报今天引述中国官方网络消息，指“关岛杀手”东风-26弹头惊现疑似裂缝，胶纸黐海绵“豆泥”修补。

该消息指引述搜狐网说，“中国军视网”展示的东风-26导弹，上面有海绵用胶纸贴着。

报道称，因射程可达美国关岛而被指为“关岛快递”的解放军皇牌武器“东风-26弹道导弹”，竟然被用胶纸、海绵做修补？！中国官方军事视频网站“中国军视网”，日前展示东风-26罕见的正面照，广大军迷本想要一睹这款“大杀器”的英姿，怎料却发现东风-26弹头正面照竟然出现透明胶纸和海绵，瞬间被吓呆。

消息说，军事评论员黄东看过有关相片后指，出现裂缝的其实是导弹的保护罩，并非弹头，理论上不会影响性能。但裂缝实在太大就有点离奇，或是正紧急送往维修。

该报道称，据搜狐新闻战略观察员表示，“中国军视网”日前在网站展示东风-26导弹罕见的正面照，从照片中可见，弹头上盖着一片海绵，周边用透明胶纸固定。最离奇的是，弹头中间还有一道疑似裂缝。

报道引述有网民开玩笑：“东风-26就是模型，还容易裂开，所以用透明胶固定住。”也有网友表示：遮挡的部份应该涉及机密，直接打码又破坏观感，所以用了海绵与透明胶带（胶纸）遮挡。这一方法虽显得简单粗暴，但“别有一番风味”。

报道指出，东风-26导弹是中国自主研发的新一代中远程固体燃料弹道导弹，最大射程能达到4,000公里，2015年首次正式亮相，并在2018年正式加入中国导弹军的战斗序列，成为解放军导弹军的一大杀手鐗，其射程覆蓋第一岛链，能直达关岛，因此有“关岛杀手”或“关岛快递”的绰号。

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