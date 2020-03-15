赵立坚控美军散布疫情 纽时：毫无根据的阴谋论

中国外交部发言人赵立坚日前公开指称“美军把疫情带到武汉”说，引发轩然大波，质疑四起。纽约时报今天发表评论，指中国官员有意传播这个毫无根据的阴谋论，加剧了美中关系的急转直下。

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据中央社今天报道说，赵立坚美军散布疫情说，纽时称：毫无根据的阴谋论。

中央社说，但纽时这篇文章也直指，美中双方官员“都在以最卑鄙的本能推动着关系恶化”。其中，美国有参议员曾“险恶地”暗示，这场流行病“始于中国生物武器的泄漏”。而赵立坚这番说辞依然余波荡漾。据自由亚洲电台报导，美国共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）13日透过推特暗指赵立坚是“小丑”。他说，“这名中国外交部小丑把我（在推特上）封锁了，因为我敢于挑战他有关美国要为武汉肺炎疫情负责的明目张胆谎言”。

据纽时文章指出，“美军把疫情带到武汉”的说法“虽然没有一丝证据支持，但这个观念已得到中国外交部的正式认可”。这名官员（赵立坚）已在充分利用推特这个在中国被封锁的平台，推动一场“声势浩大且强硬”的新外交攻势。

纽约时报文章直指，此举最可能的目的，是透过在中国内外“播下混乱、或至少是不确定性的种子”，转移人们对中国在疫情爆发初期的几周里犯下错误的注意力。

该报道说，哈佛大学教授葛维兹（Julian B. Gewirtz）认为，中方显然把围绕着这场危机的叙事，看作是一场“国际角逐”。而这些阴谋论，是这场角逐的“新的、低级的前线”。葛维兹直指，这些“大音量”的少数中国官员似乎没有意识到，在中国希望被世界各地视为“积极贡献者”的时候，兜售阴谋论“完全是自拆擂台的行为”。

报道称，纽约时报文章提到，传播虚假信息并不是中共政府的新策略，美国尤其经常成为中国政治宣传的借口。2019年，美国便被点名支持香港“反送中”运动。这种老策略已被中国更好斗的公共外交手法放大，中国官员正越来越多地使用被封锁的社群平台，对外传播讯息。

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