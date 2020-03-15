防堵新冠肺炎病毒 北京祭杀手锏 境外入境者隔离费自掏

为了防堵新冠肺炎（COVlD-19）疫情，北京市祭出史上超严格防疫措施。未来，从16日起所有境外返京人员，不管有无进出高风险国家，先到首都机场检疫，然后统一送到集中隔离点，14天隔离期食宿自理，日付450元人民币。

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据东森新闻今天报道说，境外返京旅客“强制14天集中隔离”，食宿费自理。

北京15日举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会，出席者有北京市海关、市城管执法局、市疾控中心、北京地坛医院、中国国际航空公司。北京市人民政府副秘书长陈蓓表示，“境外输入已成为北京疫情防控的主要风险，并且是北京新确诊病例的主体。”未来，要加强境外输入风险。消息说，日前，大兴机场国际线全部转到首都机场，未来一并处理国际、港澳台进港航班，全部停靠首都机场T3D处置专区，实施远端管控，近端筛查。全部旅客严格填写健康申报卡，实施电子化可追溯资讯化管理。

据该报道说，所有境外进京人员抵达首都机场，做完检疫工作，必须全体转送集中隔离点，进行14天的隔离观察，费用自里。14天住宿费，一天350元人民币，加上每天100元伙食费。这项政策也通知北京各大社区，规定家属不可以派私家车接人，管委会配合调查，发现提前入境的居民，必须通报劝说。

消息说，另外，集中观察点将配置医护和工作人员，定期健康监测。有特殊情况，经严格评估可进行居家观察，如果虚报资讯、隐瞒病情造成疫情传播者，将依法依规追究责任，纳入信用体系。

该报道称，据了解，这项政策不只影响居住北京民众、短期出差、旅游人士也将受到冲击，预估政策实施，首波将会有上百万人受到影响，必须有心理准备，承担14天隔离期。另外，预估未来飞北京航线班次也有可能调整。

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