新冠病毒 中国两邻零感染引疑虑

新型冠状病毒疫情在欧洲迅速蔓延之际，东南亚地区情况则相对稳定，尤其与中国有边境接壤的缅甸和老挝至今保持零感染引发质疑。

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威士特丹号邮轮上一名乘客2020年2月14日在柬埔寨西哈努克港得以下船时跪下表示感谢。Un passager s'agenouille le 14 février 2020 lors du débarquement du navire de croisière Westerdam à Sihanoukville, au Cambodge, où il a été autorisé à accoster après avoir été rejeté dans d'autres ports d'Asie par crainte de l'épidémie de coronavirus COVID-19. © AFP 法新社

据本台法广RFI法文报导，面对新型冠状病毒的扩散，疫情较轻的东南亚多国引起舆论关注。以柬埔寨为例，金边卫生当局在13日周五通报了第7个确诊病例。同一地区的缅甸和老挝至今没有病例。有人则对这一地区的真实状况提出了质疑。

柬埔寨的7个确诊病例中，有六名患者是过境或旅居当地的外国公民，目前唯一的一桩柬埔寨公民感染新型冠状病毒的病例也只是在上周才确诊的。不过，当局还是采取了新的防疫措施。从下周起禁止来自法国 ̖ 德国 ̖ 意大利 ̖ 西班牙和美国的旅客在柬埔寨境内逗留。然而金边并没有对中国执行这样的措施。鉴于当地卫生体系和经济状况，一些人担心，真实的感染人数可能更高。

金边小学 摄于2020年3月14日 Une école primaire à Phnom Penh le 14 mars 2020 après que le gouvernement cambodgien a annoncé la fermeture des institutions scolaires en raison de l'épidémie de Covid-19. © TANG CHHIN Sothy / AFP 法新社

缅甸和老挝零感染

如果说新加坡是尽职的，那缅甸和老挝没有人感染则让人不禁起疑，况且这两个国家与中国还有边境相邻。哈佛大学的一名学者在二月底就曾解释说，对东南亚地区的真实情况表示怀疑。几天之后，印尼就通报了它的第一桩确诊病例。

在缅甸，当局试图解释零感染是因为当地生活讲究卫生。在柬埔寨，政府首脑曾在一月底时表示，觉得是当地的炎热气候不利病毒蔓延。与此同时，当局严厉控制有关新型冠状病毒的信息的传播。有五人因在社交网络上散布了当局定性的侮辱言论和“假新闻”而被捕。

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法国2020年市政选举第一轮投票 3月15日周日摄于巴黎 Un homme quitte le bureau de vote à Paris, lors d'élections marquées par des mesures de précaution sanitaire sans précédent. le 15 mars 2020. © REUTERS/Gonzalo Fuentes 路透社

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