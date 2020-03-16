新冠疫情重创中国经济 前2月恐负增长13% 专家惊讶公布惨烈数据

随着新型冠状病毒疫情令中国经济陷入停滞，这个全球第二大经济体今年头两个月的工业产值增速降至历史最低水平，2月份城镇失业率升至历史最高水平。中国国家统计局周一公布，1-2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，2月份全国城镇调查失业率升至6.2%。英国金融时报指，令许多中国问题专家惊讶的是，中国政府官员竟愿公布如此惨烈的数据。

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据英国金融时报今天报道说，新冠疫情重创中国经济。消息说，中国国家统计局公布的1-2月经济数据远逊于预期，其中一些是中国有史以来最糟糕的官方数据，这说明今年中国经济前景不容乐观。

最新经济数据还显示，中国1-2月的零售总额同比下降20.5%，固定资产投资从2019年年增长5.4%跌至1-2月的同比下降24.5%。

这些数据远逊于分析师的预期。令许多中国问题专家惊讶的是，中国政府官员竟愿公布如此惨烈的数据。

据凯投宏观(Capital Economics)周一在一份报告中称：“最新的活动和支出数据远弱于预期，表明经济下滑程度远比全球金融危机期间严重。该报告说，“我们之前曾设想，统计局会不愿意完全承认最近的经济疲弱，因为这样会导致官方的国内生产总值(GDP)目标无法实现。但最新数据表明情况并非如此，并显示出经济收缩的程度比我们预期的要深。”

据官方数据显示，今年头两个月的服务业生产指数同比下降13%。据凯投宏观称，这一数据与工业生产数据结合起来，表明今年头两个月的中国GDP增长率为-13%。

野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺表示：“实际冲击可能远比极为负面的1-2月数据所显示的严重得多，因为封锁措施从1月23日才开始。”

据该报道称，中国官员试图对这些数据进行正面解读，指出这些影响是暂时的。但这些数据——其中一些是中国有史以来最糟糕的官方数据——预示着中国2020年的经济前景不容乐观。

据中国国家统计局的毛盛勇表示，“1至2月份，新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击。”毛盛勇表示，“但综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。”

去年12月始于中国中部城市武汉的新冠疫情导致全国各地普遍封城。希望重返工厂的农民工的流动受到限制，严重打击了城市就业。在糟糕的经济数据发布之际，中国新增病例大幅下降，而世界其他地方的感染人数却大幅上升。许多分析师预计，今年中国第一季度经济增长可能降至3%以下，尽管许多城市的经济活动开始复苏。

据该报道称，在中国最初因工厂无法开工而遭受供给冲击后，许多经济学家担心，随着世界其他地区减少进口，中国现在可能面临需求大幅下降的局面。

中国央行采取了一些货币政策措施帮助刺激经济，但分析师表示，政策制定者需要出台更多措施来刺激经济。随着疫情在美国和欧洲全面爆发，包括美联储(Fed)在内的其他央行已经出台了巨额刺激计划来缓解疫情对经济增长的影响。

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