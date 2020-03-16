新冠疫情 中国官方新报只增16例 过半国土清零

中国国家卫生健康委员会今天公告说，3月15日报告全国新增确诊病例16例，新增死亡病例14例（湖北14例），新增疑似病例41例，累计报告境外输入确诊病例123例。

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路路透社今天报道说，3月15日中国大陆新增新冠肺炎确诊16例，其中境外输入12例。国家卫健委数据并显示，当日新增报告境外输入确诊病例12例（北京4例，广东4例，上海2例，云南1例，甘肃1例）。截至3月15日24时，累计报告境外输入确诊病例123例。

当日新增治愈出院病例838例，解除医学观察的密切接触者1,316人，重症病例减少194例。

该报道说，截至3月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例9,898例（其中重症病例3,032例），累计治愈出院病例67,749例，累计死亡病例3,213例，累计报告确诊病例80,860例，现有疑似病例134例。累计追踪到密切接触者680,462人，尚在医学观察的密切接触者9,582人。

湖北当日新增确诊病例4例（武汉4例），新增治愈出院病例816例（武汉752例），新增死亡病例14例（武汉13例），现有确诊病例9,605例（武汉9,150例），其中重症病例2,975例（武汉2,878例）。累计治愈出院病例55,094例（武汉38,384例），累计死亡病例3,099例（武汉2,469例），累计确诊病例67,798例（武汉50,003例）。新增疑似病例2例（武汉2例），现有疑似病例18例（武汉15例）。

路透社说，累计收到港澳台地区通报确诊病例217例：香港特别行政区148例（出院84例，死亡4例），澳门特别行政区10例（出院10例）。

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