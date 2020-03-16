武汉疫情失控追责 也剑指记者

武汉起始的新冠肺炎扩散中国、祸延全球，有舆论质疑，疫源地湖北省及省会武汉市的媒体未在疫情之初善尽报导和揭露之责，反而“误导百姓沉溺于盛世”，如今不知是否有记者因此良心发现并感到惭愧。

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据中央社今天报道说，疫情失控谁之责，中国舆论追问：记者使命是什么。

现居武汉、原名汪芳的中国当代女作家方方这次疫情期间持续在微信刊发“方方武汉日记”，这些文字既让外界了解武汉封城时的相关情况，而其中的观察和反思也引起大陆社会广泛共鸣。

中央社说，在近日一篇日记，方方提到，这次最先出现疫情的武汉有“湖北日报”和“长江日报”两大传媒集团，其中湖北日报传媒集团旗下“拥有7报、8刊、12网站、5个移动客户端（APP）和1家出版机构、56家（独资、控股）公司，在全省17个市州建有分社（记者站），是湖北最大的新闻信息平台和外界了解湖北的重要信息窗口”。

据方方说，看这个架势，长江日报集团旗下各报刊、网站及公司，记者人数应该不会少，但是当“病毒毫不留情地蔓延和扩散，医护人员一个个倒下”之际，“我们的报纸，满是彩色，笑脸，红旗，鲜花，欢呼，一张接着一张”。

方方感慨，“就连我这样的老百姓都已闻讯新病毒感染厉害，从元月18日起，开始戴口罩出门。而媒体呢？元月19日，报导万家宴，元月21日，报导省领导参与大型联欢会。每一天都误导著百姓沉溺于盛世，却无一句提醒：新冠毒魔已然张著大嘴，走到了你家门口”。据方方质疑，“回想起整个春节一直到方舱医院建成这期间的日日夜夜，以及那以千而计的悲惨人生，不知道有没有人会良心发现：惭愧自己放弃了职业生涯中最重要的东西，即本该有的使命和本该尽的职责”。

该报道说，方方追问，“新闻记者的职责和使命是什么？”在武汉医师李文亮“吹哨”警示疫情却与其他7名医生并列“8名造谣网民”后，“记者发了消息，可有继续跟进？比方病毒是怎样发现的以及是否有感染？又或8位网民是什么人，他们为何要造谣？” 方方说，媒体若持有更高职业精神，“结果会是怎样的？还会有武汉这么多天的惨烈现场吗？还会有湖北全省人遭封又遭弃的现象吗？以及还会引发全国各式各样的损失吗？”

中央社说，这篇日记照例引起许多网友的意见回馈，署名“程老师”并自称曾为记者的网友直言，“我们的新闻单位履行的其实不是真正的新闻职责，而是宣传职责。宣传与新闻在职责上相差很大的”。据“程老师”说，“近年管制尤甚。以前是明确什么不能报，你绝对不能碰；现在是规定你报什么才能报什么，其他都不能碰”。

该报道说，中国大陆的媒体环境外界并非没有耳闻，方方在日记中就写道，“我倒是愿意相信：无论湖北还是武汉，都有很多杰出记者。大有可能的是：他们既跟进了，也调查了，甚至也为此写了稿，却并没有被签发。又或是，他们申报了选题，根本没有被批准”。但方方叹说，“如果真有这样的事，还让人有几分欣慰。只可惜，到目前为止，并没听说”，“李文亮的哨子吹响了一声。然后，接哨子的人没有了”。

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