疫情冲击虽大 中国坚称完成全年目标信心未变

针对2019冠状病毒疾病的经济冲击，中国国家统计局16日上午重申，影响是短期的、外在的，也是可控的，完成全年目标的信心没有改变。

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据中央社今天报道说，疫情冲击经济，中国称完成全年目标信心未变。

据中国国务院新闻办公室上午举行“今年1-2月份经济形势”记者会，国家统计局新闻发言人毛盛勇在回答提问时，作上述表示。毛盛勇指出，疫情确实对当前经济造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，也是可控的，没有改变中国经济长期向好的基本面和内在向上的趋势，完成全年目标的信心没有改变。他还表示，下一步要在做好疫情防控基础上，有序推进全产业链协同复工复产，同时进一步加大宏观政策对冲的力度。

毛盛勇指出，每年全国人大与政协“两会”提出全年经济社会发展的主要目标，一方面是要反映经济发展各个方面的需要，第二也要坚持实事求是。

他强调，尽管面临疫情的冲击和影响，但会出台更大力度的对冲政策，努力把疫情的影响降到最低，努力完成今年的各项目标任务，特别是要坚决打赢脱贫攻坚战，更好的、努力的实现全年的发展目标任务。

对于第一季GDP是否负成长，毛盛勇回应说，2月中下旬以来企业复工复产速度加快，3月会有比较明显起色；“要等到下个月此时才能知道”。

该报道说，至于下一步趋势，毛盛勇认为，随着国内疫情防控的成效不断显现，更主要的是复工复产进度加快推进，经济的正常生产生活秩序在不断恢复，疫情影响从国内看，第2季会逐渐减弱，特别是前期压抑的一些经济活动会逐步释放出来。他指出，从下半年看，特别是在政策的作用下，以及下一步一系列更大力度的对冲政策出台后，政策效果会不断显现。“我们觉得下半年经济会走得更加稳健，这是全年的基本走势”。

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