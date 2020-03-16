疫情压力大 李克强喊话稳就业重于保增长

中国国务院总理李克强在日前召开的国务院常务会议上说，“只要今年就业稳住了，经济增速高一点低一点都没什么了不起”，这是疫情开始后中共高层首次松口，经济“保六”已不是第一要务。中国经济正面对比去年更不可忽视的冲击。

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据中央社今天报道说，疫情冲击不可小觑，李克强喊话稳就业重于保增长。该报道引述香港01消息称，这是中国国务院首次释放出弃守经济增速底线的讯息。

据香港01报道说，中共并非不重视经济发展，但中国社会在近2个月的时间内陷入停滞状态，冲击了既有的经济生活秩序，就业不解决将埋下社会失序的“地雷”。在中共看来，稳定压倒一切，当下解决就业，让人人有饭吃，是远比经济增速更现实的问题。在过去近两个月时间内，中共总书记习近平共召开了近10次以疫情防控为主题的高层会议。但到2月，中国国内疫情形势出现好转迹象时，习近平在5天之内3度召集中共高层商讨经济发展的工作部署。

据该报道称，2月23日召开的17万人电话视讯大会上，习近平除了就当时仍然严峻的疫情形势做了部署，更是强调了关于经济社会发展的8条措施。那次会议是习近平自2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情以来首次以疫情防控与经济发展并重为主题的政治局会议，之后被评为是一场推动复工复产的动员会。在那场会议上，习近平的8条经济发展举措中第3条即是关于就业。习近平说，全面强化稳就业，更详细到指示要为低风险地农民工返岗提供“一站式”直达运输服务，解决个体工商户恢复营业，以及大学毕业生的就业。

早在2019年中美贸易战十分激烈的时候，中共高层就十分关注就业情况，李克强密集开会强调保就业，中国提出“六稳”应对，其中稳就业便在六稳之首。2019年5月，中国国新办下发一份文件通知称，在成立国务院就业工作领导小组的同时撤销国务院就业部部际联席会议，代表处理就业事务的机构组织提升规格。

据该报道还说，当前，李克强的讲话如此强调就业，也透露出中国经济正面对比去年更不可忽视的冲击。

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