疫情趋缓中国两会传延至4月底5月初召开 未获官方确认

在中国本土武汉肺炎疫情看似趋缓、海外疫情仍快速扩散下，中国拟将先前延期的全国“两会”（全国人大、全国政协），选在4月底或5月初召开。

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据中央社今天指，外媒报道中国两会拟延至4月底5月初召开。中央社根据路透社报道指，这项消息来自2名参与全国“两会”准备工作的人士。然而，中国国务院及全国人大常委会面对查证，并未给予回复。

依多年来惯例，中国全国“两会”都在3月3日登场。若未逢政府换届，会期前后通常为12至14天，至3月中结束，并依例举行总理记者会。

据报道指出，中国若按上述规划举办全国“两会”，代表中共高层认为新冠肺炎疫情的“事态已经回归正轨”。但上述消息来源坦承，4月底或5月初这个时间点并非官方最终定案，且会议出席人数可能有所缩减。原因是，从外省进入北京市的人员都须先接受2周的隔离观察。

消息称，消息来源强调：“我们还是得听候指令，因为冠状病毒仍在全球传播”。

中央社说，外界先前预测，今年的全国“两会”将着重讨论持续数月的香港抗争议题，以及中国接连承受重大冲击的经济问题，包括近30年来最严重的产能衰退等。

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