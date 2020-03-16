秘鲁诺奖批中国让世界恐慌 遭耿爽斥

秘鲁作家、诺贝尔文学奖得主尤萨日前撰文批评，中国不民主的政治体制导致全球现在有如活在中世纪瘟疫恐慌中。中国外交部发言人耿爽今天回应，有关言论极端不负责任。

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据中央社今天报道说，秘鲁诺奖作家批评世界因中国恐慌，耿爽批不负责任。

中央社根据澎湃新闻消息，今天的中国外交部记者会上，有记者提问，秘鲁诺贝尔文学奖得主尤萨（Mario Vargas Llosa）在西班牙媒体撰文称，如果中国一开始没有采取隐瞒的做法，新冠肺炎疫情不会如此严重，中方对此有何评论。

耿爽表示，尤萨的有关言论极端不负责任，中方表示坚决反对。耿爽声称，疫情发生以后，中方“始终本着公开、透明、高度负责的态度，及时向世卫组织和有关国家通报疫情资讯，分享病毒基因序列”，并和包括秘鲁、西班牙在内的国家交流分享医疗救治经验。“中国为全世界抗击疫情赢得宝贵时间，作出积极贡献，这点国际社会看在眼里，自有公论”。

据耿爽重申，关于病毒源头问题是一个科学问题，需要听取科学专业意见，让科学家们回答。在这样情况下，信口开河、妄下结论对各国抗击疫情没有任何帮助，反而会制造恐慌和歧视。

该报道称，耿爽说，希望尤萨能够“摒弃偏见，全面正确看待有关问题，客观公正看待中国”。

中央社说，尤萨今年83岁，是2010年诺贝尔文学奖得主。根据中国官方的中国央视旗下中国环球电视网（CGTN）说，西班牙“国家报”15日刊出尤萨的评论，他说武汉肺炎的病毒起源于中国，而中国政府在疫情初发的阶段延迟通报了相关讯息。尤萨还说，现在全球仿佛像中世纪时期一样活在对瘟疫的恐惧中，而要不是中国不民主的政治体制，这一切本不会发生。他还写道，中国的医生一开始想要提出疾病警告，却被噤声。

中央社说，中国驻秘鲁使馆今天也在官网上针对尤萨的评论发布声明抗议，称尤萨“不负责任的攻击指责中国，论调荒唐恶劣”，对此表示强烈反对。

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