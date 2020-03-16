美国律师提集体诉讼 状告中国引发武汉新冠肺炎疫情

美国律师摩尔近日代表委托人向法院提出集体诉讼，指控中国当局为了自身经济利益，“抱持着驼鸟心态”，因而引发全球性的2019冠状病毒疾病疫情。除了中国，这起诉讼也点名中国各个卫生及紧急部门、湖北省政府及疫情爆发地武汉市政府。

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据中央社今天报道说，美国律师提集体诉讼，状告中国引发新冠肺炎疫情。消息说，美国律师摩尔近日代表委托人向法院提出集体诉讼，指控中国当局为自身经济利益，引发全球性武汉肺炎疫情。

美国佛罗里达州波卡雷顿市（Boca Raton）“柏曼法律事务所”（The Berman Law Group）律师摩尔（Matthew Moore），于12日向佛州南区联邦地区法院提出集体诉讼。据诉状指控，中国未能更迅速地通报及遏制武汉肺炎，或未能揭露确切疫情数字，根本是在武汉市邻近地区创造了“相当庞大的病毒培养皿”，引发全球性武汉肺炎疫情。

据该报道称，这起诉讼指责中国“从事超危险活动”，构成过失行为，造成精神痛苦及公众滋扰，负有严格责任。诉状指称：“中国及其他被告知悉，新型冠状病毒危险且能引发大流行，但却行动迟缓，众所周知是为了自身经济利益，抱持着驼鸟心态掩盖疫情。被告的行为已造成，并将继续造成人身伤害、死亡和其他损失。”

消息称，本案原告是佛州4名居民及波卡雷顿1家棒球选手训练中心。除了中国，这起诉讼也点名中国各个卫生及紧急部门、湖北省政府及疫情爆发地武汉市政府。

据摩尔表示，原告中没有人感染武汉肺炎，但他预计下周将增添更多“受到更多实质伤害”的被告。诉状中提到“心理创伤”等伤害。

这起诉讼也提及武汉新冠肺炎如何失控的一项阴谋论，涉及武汉市一座中国政府营运的生物武器实验室，这所实验室负责“处理最致命病毒”。据诉状指控，这座实验室“因为管制松懈”致使新型冠状病毒从设施中流出，或是有研究员在市场上贩卖实验用动物。诉状宣称，“中国研究人员有此行为众所皆知，他们未依中国法律规定将实验动物火化”。

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