耿爽称中国人道 已允许康明凯与病危父亲电话

据苹果日报今天报道说，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig），前年12月疑因中国政府为报复加拿大政府拘捕华为副董事孟晚舟，在中国被指涉嫌“窃取国家机密”遭公安拘留。近日有传康明凯父亲病危，有外媒记者在今日举行的中国外交部例行记者会上，问及中方是否准许康明凯与父亲联络时，外交部发言人耿爽表示，从人道主义出发，在中国法律允许范围内作出专门安排，同意康明凯与其父亲通电话。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道，华为危机，被华扣押加国前外交官康明凯获准与病父通电话。

该报道引述耿爽谓，中方已经多次就康明凯案、以及另一名加国公民迈克尔（Michael Spavor）案阐明立场，二人涉嫌从事危害中国国家安全的活动，有关案件目前正在依法处理当中。据耿爽表示，中国办案机关一向合法依法办事，康、迈二人的各项合法权益得到充分保障，加拿大驻华使馆也多次对二人进行探视。他又指，自新冠状病毒肺炎疫情发生后，中方办案部门克服疫情带来的不便和困难，及时采取相关举措，切实保障包括康明凯和迈克尔两人在内的在押人士安全与健康。

该报道说，耿爽透露，在了解到康明凯父亲病危情况后，中方办案部门从人道主义出发，在中国法律允许范围内作出专门安排，同意康明凯同他父亲通了电话。

该报道称，据了解，被捕前在国际危机组织担任资深顾问的康明凯，与商人迈克尔，前年12月分别被指触犯与中国国家秘密和情报相关罪行而遭扣查，并于去年5月遭中国相关单位正式依法逮捕。据有关部门透露，康明凯自2017年起，经常持普通护照及商务签证入境中国，透过境内的关系人，窃取、刺探敏感讯息和情报。而迈克尔则被指涉是康明凯的重要情报关系人。

苹果日报说，不过外界普选相信，中国当年拘捕康明凯与迈克尔，是要报复加拿大当局，在美国政府要求下，以涉嫌违反美国对伊朗制令拘捕华为太子女孟晚舟。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅