中国前房地产老板任志强传因批习失踪 外媒关注 官方不回应

西方媒体报道有“大炮”之称的中国房地产老板任志强因为发文批评习近平而失踪。纽约时报的报道说，任志强的失踪看起来是中共在新冠病毒疫情中加紧镇压批评声音的最新动向。北京市警方和国务院新闻办都没有立即回复路透社记者的询问。

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据美国之音报道说，中国前房地产老板任志强传因批习失踪。据西方媒体报道，有“大炮”之称的中国房地产老板任志强因为发文批评习近平而失踪。三位任志强的朋友告诉路透社的记者说，这位前华远房地产公司的领导人自从三月12号后就失联了。

任志强的好友、民间企业家王瑛在给路透社的一份声明中说，“我们许多朋友都在找他。”他们“心急如焚。” 王瑛说，““任志强是公众人物，他的失踪广为人知。对此负有责任的机构需要尽快对此做出合理和合法的解释。”

该报道说，北京市警方和国务院新闻办都没有立即回复路透社记者的询问。

据纽约时报的报道说，任志强的失踪看起来是中共在新冠病毒疫情中加紧镇压批评声音的最新动向。

上个月，任志强在一篇尖锐的文章中写道，中国领导人习近平是一个权力饥渴的“小丑”。他说，执政的共产党对言论自由的严格限制加剧了新冠状病毒的流行。任志强在文章中并没有提到习近平的名字，却直指习近平是“一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。 尽管高举一块又一块的遮羞布，试图掩盖自己根本就没穿衣服的现实，但丝毫也不掩饰自己要坚决当皇帝的野心，以及谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！”

中国政府正在努力把习近平描绘成一个英雄，他正带领中国在抗击病毒的“人民战争”中取得胜利。

美国之音说，这已经不是任志强因为批评习近平的言论惹上麻烦。2016年，他因为批评中共的媒体政策而受到留党察看的处分，他的微博账号也被封闭。

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