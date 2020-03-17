北京紫禁城东华门遭车撞 现场秒删网民称此事不简单

苹果日报今天透露，继中共红色家族何长工孙媳高露，于1月17日驾驶奔驰越野车于闭馆日闯入北京故宫后，昨晚再有人驾车狂撞故宫东华门，将门钉撞毁！事件令网民譁然，但更让人感到蹊跷的是，现场影片曝光不久，随即被陆续删除。事件再次引发网络对特权的讨论，有网民不禁质疑：“此事不简单啊！”

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据苹果日报今天报道说，紫禁之“癫”疯狂司机撞故宫东华门被捕，现场片秒删 网民指：此事不简单。中国互联网有自媒体传出故宫东华门昨晚遭撞，曝光疑似肇事司机的照片。

该报道说，有中国内地自媒体率先披露，一辆私家车昨晚撞上故宫东华门。故宫博物院官方微博今日回应该事件表示：“针对今日有网民发布周一开车进入故宫事件，经核查属实。”故宫博物院向公众诚恳致歉，并承诺今后将严格管理，杜绝同类事件。据《北京青年报》今日消息，肇事司机目前已被带走调查，事故原因仍在调查中。

消息说，目前从网上流传的影片可见，私家车连闯栏杆及电动闸门后，直撞上东华门，致至少一颗门钉损坏。拍片者表示，肇事司机曾对警方声称：“有人害的！”有自媒体则发布了一张疑似肇事司机的照片，相中是一名眉目清秀的年轻女子，她脱下口罩，站在一辆保时捷旁边。

苹果日报说，事件引发网民热议，有人直接提出连番质询：“就想知道，这东华门是不是人民的东华门？是不是文物？是不是受法律保护？为什么没有任何警情通报？为什么秒删视频？为什么有人在降热度？为什么被屏蔽？为什么连东华门被撞都有被加入敏感词汇？依据的是什么法律？动用的是什么行政手段？什么时候国家舆论管控和信息屏蔽管理成为特权了？”

据报道，事实上，故宫博物院曾多次表示，这座有600年历史的故宫禁止任何车辆通行。然而，今年1月17日也曾有一名驾驶奔驰越野车的女子，在闭馆日领着一众友人驶进故宫，之后还把自拍照片发布网上，引发轩然大波。这名女子事后被起底，其豪车、豪宅、名表、名酒不断冲击普通民众；有网民更发现，“露小宝LL”曾在2017年4日6日发微博称自己到江西井冈山接受红色教育，并称“何长工为爷爷”，她还在另一条微博自称是何长工之孙何刚的媳妇。何长工家族中的女儿何光瑨随后发声明向外界致歉，称“哥嫂管教不严，给社会造成恶劣影响”，并透露高露与何刚成婚未告知家族成员。

故宫博物院院长王旭东也于1月21日凌晨发布致歉声明，称已处理分管副院长和保衞处处长。但这份解释声明被指是避重就轻，隔靴搔痒，根本未能触及事件核心问题——特权问题。

该报道称，据悉，东华门为紫禁城东门，建于明永乐十八年（1420年），是专供太子出入紫禁城的门。东华门的级别略低于其他三门，门钉也自然比其他门少一列。不过也有一说，指因清朝皇帝死后，梓宫（皇族的官材）由东华门出入，因送殡迎灵都由此进出，所以东华门俗称“鬼门”，门钉数用阴数，为纵九横八七十二颗，为偶数。而紫禁城的午门、西华门、神武门的门钉都是九行九列八十一颗为奇数，即阳数，这符合清代礼制。

据该报道引述一些网民反应：

狐往有你的地方：酒驾吧，反正不是一个正常人干的出来的。梦想很丰满现实很苗条：此事不简单啊。萌妹子大丹丹：那怎么能进车呢？字母-成宝拉：国家级历史建筑，岂容你践踏。Greg的花园：有故意的嫌疑……青青青青花QH：字数越少，事情有点……。

苹果日报说，该消息引自多维新闻网，联合新闻网以及新浪微博等媒体。

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