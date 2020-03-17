复工装备需求激增 小电器热销

联合网报道，一旁的快递打单机不停“吐出”新的订单，23岁的客服张榜忙着回答全国各地买家关于电热饭盒的谘询。他说，随着人们陆续复工，家用小电器热销，尤其是电热饭盒销售火爆，销量最高的时候每天可以发2000个左右，有时候发货要忙到晚上11点。

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新华社报导，工业和信息化部负责人日前表示，目前，除湖北以外，全国规模以上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%；中小企业开工率已达到60%左右。

在各地加速复工复产的同时，为了保障安全复工，以电热饭盒、电动自行车、杀菌消毒类商品等为代表的复工装备消费随之激增。

张榜所在的安徽省肥东县合肥荣电实业股份有限公司是荣事达电器的生产销售基地之一。公司线上事业部总经理曹光烽表示，随着返岗人数的陆续增加，过去30天，电热饭盒的线上交易数量超过15万台，同比去年增长了3倍。

京东的数据显示，2月3日至2月25日，保鲜盒销量环比增长352%，电热饭盒销量环比增长347%，比去年同期增长138%。

曹光烽说：“现在已经卖断货了，供不应求，我们在不断加大产能，努力满足市场需求。”曹光烽还说：“往年多是学生会购买这一产品，但现在很多上班族成为购买主力军，还有很多企业批量购买，发放给复工的员工”。

出行方面，很多复工人员为了避免乘坐公共交通带来的交叉感染风险，选择便捷的短途交通工具。京东数据显示，2月3日至2月25日，电动自行车销量环比增长了638%，电动车销量环比增长了430%，成人平衡车、自行车销量环比增长了147%、179%。

“疫情期间安全防护第一，临时买了辆电动自行车，这样就不用挤公交和地铁了。”上班没几天，苏州市民李亮就花了2000多元在淘宝上新买了辆电动自行车，作为新的代步工具。

杀菌消毒类产品同样是复工人员的必备装备之一。京东数据显示2月3日至2月25日，洗手液的销量同比增长了2.3倍，消毒液的销量同比增长超过了8倍。方便随时使用的除菌湿巾销量同比去年增长了近4倍，小喷壶销量同比增长了14.5倍。

人们对安全健康类产品的重视也促使企业去创新产品，满足消费者需求。疫情之下，合肥荣电实业股份有限公司研发了包括紫外线杀菌旅行杯、果蔬清洗机等6款产品，其中紫外线杀菌旅行杯安装了杀菌灯，可以随时杀菌消毒，上市一个月就卖出了2000多件。

曹光烽说：“这场疫情之下，很多人的饮食习惯和生活方式都发生了变化，更加注重卫生安全，一定程度上也推动了产品的创新，驱动我们去不断更新，迎合市场改变”。

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