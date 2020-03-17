官方指武汉疫情力争3月20日新确诊清零 半月后或能解封

中国科学院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟指出，武汉市疫情防控现在进入“冲刺”阶段，到3月20日左右，新增确诊人数有望“清零”。武汉2019冠状病毒疾病新增确诊人数已连续多日保持在个位数。据官方通报，武汉16日新增确诊仅1例，且无新增疑似病例。

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据中央社今天报道说，中国专家指武汉新增确诊可望3月20日清零。据中国国家卫健委高级别专家组成员李兰娟16日指出，武汉市疫情防控现在进入“冲刺”阶段；到3月20日左右，新增确诊人数有望“清零”。

该报道引据中国新闻社消息，李兰娟16日在武汉大学人民医院东院区接受采访时，作以上表示。据她说，到了3月20日，武汉基本上新增确诊可以清零，清零以后，再观察两周，如果还是没有新增确诊，武汉的封城问题即能妥善解决，恢复正常的工作和生产生活。

李兰娟强调，当前还有两大问题不能放松，一是武汉毕竟是重灾区，有没有潜在感染者在，有没有死灰复燃的情况，所以社区的防控还要非常的小心，绝对不能放松。第二是每个医院的发烧门诊一定要更加规范的展开，所有发烧的病人都必须到发烧门诊，发烧门诊都必须进行流感包括新冠病毒的检测，万一有阳性的，要确实按照流行病学的要求隔离；密切接触者也要隔离，发现一个隔离一个，不要造成新的流行。

李兰娟并表示，还要继续加强对重症患者的救治，不能放松。

官方报导说，目前李兰娟带领团队采用“四抗两平衡”治疗方法，利用人工肝、微生态、干细胞等新技术成功将ICU（加护病房）患者的死亡率由原来的80%以上降至15%以下，处于“细胞因子风暴”早期的患者经人工肝治疗后，存活率达到100%。谈到近期多国爆发疫情，李兰娟认为，中国在疫情防控中积累了大量经验，尤其是早发现、早诊断、早隔离、早治疗的“四早经验”值得国际学习；“他们应该好好的借鉴我们中国的经验、中国的方法、中国的技术”。

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