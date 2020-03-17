指控美国带毒入武汉 有人遭拘 网问赵力坚呢

中国外交部发言人赵立坚日前质疑美军将冠状病毒带到武汉后，有中国网民挖出2月的新闻报导显示，一名内蒙古民众1月指疫情是“美国向中国使用病毒基因武器造成的”，结果被控造谣关10天。中国外交部发言人赵立坚12日在其推特连发5条推文，质疑美军将病毒带到武汉，并称“美国欠我们一个解释”，引发轩然大波。但中方迄今未曾指赵立坚发言不当。

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据中央社今天引述消息报道说，赵立坚质疑没事，中国民众此前控美国放病毒被关10天。消息说，有陆民挖出2月的新闻报导显示，一名内蒙古民众指疫情是“美国向中国使用病毒基因武器造成的”，结果被控造谣关10天。

据2月8日内蒙古新闻联播报导称：“不造谣、不传谣，是每一个公民都有的基本法律常识。然而总有人肆意妄为，不断挑战法律的底线。”据报导称，内蒙古通辽市科左后旗朝鲁吐镇满姓居民，1月26日在快手APP上发表一则名为“经典话题：不听的后悔一辈子”的短影音。他在影片中编造说：“现在的新型冠状病毒引起的肺炎，是美国向中国使用病毒基因武器造成的”。该则影音在快手的播放量达到近1.4万次。

该报导称，经依法调查，满姓男子对自己“发布虚假资讯的违法行为”供认不讳。科左后旗公安局给予该男子行政拘留10日，并处罚款人民币500元的行政处罚。据报导引述苏继成律师强调，在疫情防控期间，任何组织和个人不得制造和故意传播谣言，否则将可能处以10日以下拘留；构成犯罪的，将最高判处7年以下的有期徒刑。

中央社说，这则新闻当时被众多陆媒转载，至今都还搜寻得到。

有网友昨晚在微博转发这则报导后，一名网友在讨论串留言叹：“果然不是每个人都姓赵”。

美国疾控中心承认美国有流感死者可能罹患武汉肺炎后，中国外交部发言人赵立坚12日在其推特连发5条推文，质疑美军将病毒带到武汉，并称“美国欠我们一个解释”，引发轩然大波。美国国务院事后曾召见中国驻美大使崔天凯，对北京当局暗示2019冠状病毒是由美军带进武汉一事表达强烈抗议。但中方迄今未曾指赵立坚发言不当。

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