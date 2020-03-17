新冠疫情 中国指标冀本土清零 境外传入问题变大

根据中国国家卫生健康委员会今天公布的最新疫情通报，新增确诊21个病例当中20例是境外输入，境内唯一新增确诊是在湖北省武汉市；全中国新增疑似病例共45例，但湖北挂零了。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎中国境内新增确诊仅1例，20例境外输入。

根据中国国家卫生健康委员会17日公布的疫情通报，新增确诊21个病例当中20例是境外输入，境内唯一新增确诊是在湖北省武汉市。

中国国家卫健委公布的新冠肺炎疫情通报指出，3月16日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，新增死亡病例13例（湖北12例，陕西1例），新增疑似病例45例，当日新增治愈出院病例930例，解除医学观察的密切接触者1105人，重症病例减少202例。

此外，截至3月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团通报，现有确诊病例8976例（其中重症病例2830例），累计治愈出院病例6万8679例，累计死亡病例3226例，累计报告确诊病例8万881例，现有疑似病例128例。累计追踪到密切接触者68万1404人，尚在医学观察的密切接触者9351人。

该报道说，至于在重灾区湖北省，新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例893例（武汉836例），新增死亡病例12例（武汉11例），现有确诊病例8701例（武汉8304例），其中重症病例2782例（武汉2695例）。

累计湖北治愈出院病例5万5987例（武汉3万9220例），累计死亡病例3111例（武汉2480例），累计确诊病例6万7799例（武汉5万4例）。新增疑似病例0例，现有疑似病例3例（武汉1例）。

消息称，此外，3月16日零时至24时，新增报告境外输入确诊病例20例（北京9例，上海3例，广东3例，浙江1例，山东1例，广西1例，云南1例，陕西1例）。截至3月16日24时，累计报告境外输入确诊病例143例。

港澳方面，香港特别行政区157例（出院88例，死亡4例），澳门特别行政区11例（出院10例）。

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