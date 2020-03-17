新冠肺炎 中国被指安全新港 躲避疫情者趋之若鹜

几周前，许多人为了躲避新冠疫情而逃离中国。现在情况恰恰相反，人们纷纷前往中国，因为相信中国是世界上最安全的地方。因中国成为新安全港，躲避疫情者趋之若鹜。不过，也有分析认为，纷纷回中国的人并非全部爱国驱使或躲避欧美的疫情，很多穷留学生因欧美封城而不能上学打工，根本交不起房租与其它费用，只能回中国节俭。中国富裕后代据信很少逃回中国避疫。

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据华尔街日报今天报道说，中国成为新安全港，躲避疫情者趋之若鹜。

该报道引Jennie Lan例说，英国的新冠病毒疫情上周开始恶化时，Jennie Lan知道在哪里才会最有安全感，那就是中国。这位伦敦大学学院(University College London)的研究生对英国人未采取戴口罩等预防措施感到担忧。Lan说，英国人没太把新冠当回事。她说，中国当地政府控制得当。

几周前，许多人为了躲避新冠疫情而逃离中国。现在情况恰恰相反，人们纷纷前往中国，因为相信中国是世界上最安全的地方。

虽然中国国内的生活还远未恢复正常，但人们觉得情况已经得到了控制。许多人称赞了中国民众的配合态度，中国民众愿意遵循中国政府采取的严厉措施，例如企业停工、居家隔离、佩戴口罩以及无处不在的体温检测。他们还纳闷：在看到了这个亚洲国家过去两个月的情况后，其他国家怎么还会毫无准备？

世界卫生组织 (World Health Organization, 简称 WHO) 表示，在截至周日上午的 24 小时内，中国报告新增 27 例确诊病例，而全球其他地区新增了 10,955 例。WHO 总干事谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 上周五表示，欧洲已经成为新冠病毒大流行的中心。

该报道说，在美国和欧洲关闭商店之际，中国的企业开始恢复营业，北京和上海的交通流量虽然仍低于正常水平，但已明显增加。武汉市和湖北省仍处于封闭状态，不过，中国国家主席习近平最近的武汉之行显示出，中国高层领导人认为中国的这场危机即将结束。

Linda Reed 是美国田纳西州纳什维尔人，目前在中国东部城市南京教英语。她原本打算 4 月份回田纳西州陪伴即将分娩的妹妹。由于担心在旅途中会感染新冠病毒并传染给家人，她给田纳西州政府的流行病学家发了一封电子邮件，询问有关隔离要求和其他程序。这位流行病学家表示，她可以考虑住酒店，并建议她遵循一般的防疫指导。这位流行病学家漫不经心的回应令 Reed 警觉，她放弃了这次旅行。这位 37 岁的老师称：「并不是他说错了什么。」她表示：「问题是，该部门显然没有为应对疫情爆发而做好准备。」虽然对家人无法团聚庆祝外甥女出生而感到难过，但她说，她年迈的父亲留在华盛顿州东部、她留在南京会更安全。她表示：「在所有发现确诊病例的国家中，我认为目前中国是最安全的地方。」

卫健委称，截至周日，中国已经确诊超过 8 万例新冠病毒病例，死亡病例超过 3,200 例。武汉小规模爆发疫情时地方和省政府官员没有公开相关信息，而等到公开时为时已晚，很多中国人对此感到愤怒。一些人对政府公布的新冠病毒病例数据存疑，至少在最初是如此。

该报道称，情况在一周前发生了逆转。她的父母在一个微信群里看到了英国形势不断恶化的消息，这个微信群有大约 500 名伦敦大学学院中国学生的家长。这对父母恳求女儿回家，还说如果不行，是否至少可以给她寄些口罩。

据Jennie Lan说，感觉中国在应对疫情方面比英国更透明、更主动。Jennie Lan还表示，英国政府没有控制好疫情。

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